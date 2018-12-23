جلال القادري: القادم أفضل لـ«الصقور»

المصدر: دبي - علي شدهان

أبدى التونسي جلال القادري مدرب فريق الإمارات الأول لكرة القدم، سعادته بتأهل فريقه إلى ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه في الرمق الأخير على ضيفه الشارقة أول من أمس 3 -2 ضمن الجولة السادسة الأخيرة للبطولة.

لافتاً إلى أن القادم سيكون أفضل بالنسبة لـ«الصقور»، وقال: التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس الخليج العربي، يعتبر عاملاً مشجعاً لمسيرة فريق الإمارات في بطولات الموسم الجاري، لعبنا أمام الشارقة بجدية كبيرة، وحرصنا على تأمين وضعنا بهدفين، ولكن حدث نوع من عدم التركيز في الدقائق الأخيرة، فسجل المنافس هدفين سريعين، ولكن عدنا بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع، وعبرنا إلى ربع نهائي البطولة لملاقاة الوحدة.

3 بطولات

ولفت القادري إلى أن فريقه واجه بعض الصعوبات في مشواره في بطولة كأس الخليج العربي، منها الغيابات والإصابات وضغط المباريات، منوهاً إلى أن الأهم بالنسبة له ولفريقه، قد تحقق وهو التأهل إلى ربع نهائي ثاني بطولة من 3 بطولات في الموسم بعد ضمان التأهل أيضاً إلى ربع نهائي بطولة الكأس، مشيداً بأداء لاعبيه الشبان، معتبراً مشاركتهم ضمانة مهمة لفريق الإمارات في مشواره القادم في بطولات الموسم الجاري.

تقرير

واعترف القادري بوجود هفوات دفاعية واضحة في خط دفاع «الصقور»، مشدداً أنه قدم تقريراً مفصلاً إلى الإدارة شرح فيه كافة احتياجات فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية، كاشفاً النقاب عن أن الفريق بحاجة إلى 5 لاعبين، مواطنين وأجانب، ليكون وضعه أفضل ، مشيداً بتجاوب الإدارة ، وسعيها الجاد من أجل دعم «الصقور».

3 أجانب

بارك الوطني عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، بتأهل «الصقور»، مشدداً أنه تأهل مستحق ، منوهاً إلى أن فريقه قدم مستوى جيداً، وأدرك التعادل، لكنه خسر المباراة في الوقت القاتل، مشيراً إلى أن مشاركة 3 أجانب، رجحت كفة الإمارات ، مشيداً بأداء لاعبيه، وسعيهم إلى تحقيق نتيجة إيجابية .