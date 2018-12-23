بوريه أفضل لاعب في مباراة «البرونزية»

حصل اللاعب سانتوس بوريه لاعب وسط ريفر بليت على لقب أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام كاشيما إنتلرز بطل آسيا، التي أقيمت أمس على ملعب مدينة محمد بن زايد الرياضية في أبوظبي، في لقاء تحديد المركز الثالث الذي حصد فيه بطل «كوبا ليبرتادوريس» المركز الثالث والميدالية البرونزية عقب اكتساحه كاشيما الياباني برباعية نظيفة.

وقال بوريه عقب المباراة: «العودة بميدالية أفضل من لا شيء، إنها بطولة في غاية الأهمية للفريق ولي شخصياً.. لذلك أنا سعيد جداً بالفوز».

واستطرد بوريه قائلاً: «أنا سعيد جداً، لأن بطولة كأس العالم للأندية يشاهدها الجميع، وحصولي على لقب رجل المباراة في مثل هذه البطولة شرف كبير، ويزيد من الفخر أنني أسهمت في حصول فريقي على الميدالية البرونزية».

وأضاف اللاعب الأرجنتيني: «غاياردو مدرب فريقنا تحدث معي وكان سعيداً لأجلي ولأجل حصول الفريق على الميدالية.. نحن سعداء وشكراً أبوظبي أنها كللت مجهوداتنا بالحصول على الميدالية».