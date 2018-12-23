غو أيوا: الخسارة منطقية رغم ثقلها

«نحن لم نكن موفقين.. ببساطة ريفر بليت كان الطرف الأفضل ففاز» هكذا بدأ المدرب غو أيوا المدير الفني لفريق كاشيما إنتلرز الياباني حديثه عقب خسارة فريقه الثقيلة برباعية أمام ريفر بليت الأرجنتيني في مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم للأندية والتي أقيمت أمس في أبوظبي.

واعتبر المدرب أن خسارته منطقية رغم ثقلها، قائلاً: كان هناك فجوة كبيرة في دفاعاتنا، نحن سمحنا للمنافس أن يمتلك زمام المباراة، وأعطيناهم الفرصة للتفوق، كانوا أكثر تنظيماً منا، وكانوا أيضاً أسرع منا، وعلى الجانب البدني، كانوا أيضاً أفضل وأكثر قوة».

واستطرد المدرب بحسرة: «شعرت دائماً أنهم يلعبون بأكثرية عددية عنا»، واعتبر المدرب أن تغييره بخروج كون حارس مرمى الفريق الياباني، نقطة تحول المباراة، مؤكداً أن اللاعب تحامل على نفسه وكان لابد من تغييره، قائلاً: «الإصابات شيء يحدث، نعلم أن هذه هي كرة القدم، كان يجب أن نكون أكثر حذراً من العرضيات، كان يجب أن نكون أكثر انتباهاً.. لم نفعل ولذلك خسرنا».

وواصل المدرب الياباني قائلاً: «قلتها من قبل، نحتاج الكثير من العمل التكتيكي، لابد أن نرتقي باللاعبين بدنياً وذهنياً في الفترة المقبلة، وفي مثل هذه البطولات الكبرى لابد أن تكون كاملاً، ولا ينقصك أي شيء».

واستطرد غو أيوا قائلاً: «لا أحمل أحداً من اللاعبين المسؤولية.. كل الحكاية أننا لم نكن في كامل جاهزيتنا، لابد أن نركز في الفترة المقبلة.. لابد أن نكون أكثر قوة وأكثر حكمة في التعامل مع المباريات، جئنا لكأس العالم للأندية ونحن أبطال آسيا، وكان يجب أن نظهر بشكل أفضل.. على كل حال أمامنا تحديات مقبلة، ولابد أن نعمل عليها».