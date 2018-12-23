ريفر بليت يحصد المركز الثالث على العالم

تخطى ريفر بليت الأرجنتيني، كاشيما الياباني أمس على استاد مدينة زايد الرياضية 4 /‏‏ 0 في نهائي كأس العالم للأندية الإمارات، وحصل على المركز الثالث، في مقابل الرابع لكاشيما الياباني، ولم يخذل الريفر جماهيره التي حضرت بكثافة، وطالبت بتعويض إخفاق التأهل إلى النهائي، وسوف يتوجه الريفر مباشرة إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس للاحتفال بكأس كوبا ليبرتادوريس، وثالث العالم، كما أعلن المدير الفني للريفر مارسيلو غاياردو.

سجل رباعية الريفر، بورنو زوكوليني ق25، جوانزالو مارتنيز ق73 و90+3 ورفائيل سانتوس ق89.

جاء الشوط الأول متوسطاً فنياً، سيطر على غالبه ريفر بليت، وسجل هدف التقدم ق25 للاعب الوسط بورنو زوكوليني، بينما اعتمد كاشيما على الهجمات المرتدة. وارتفعت حدة المنافسة في الثاني، والتخلي عن الحذر الدفاعي لكاشيما، ونجح الريفر في ترجمة أفضليته بإضافة ثلاثة أهداف على الوجه الآخر جاءت مرتدات كاشيما قوية، مقارنة بالشوط الأول، لكن لم يكتب لها النهاية السعيدة.

بدأ ريفر بليت الشوط الأول بهجوم ضاغط وباغت دفاعات كاشيما في الدقيقة الأولى، حيث سدد خوليان الفاريز، وتبعة ايزكيل بالاسيوس بتصويبة أخرى، وكلتا التسديدتين تصدى لهما حارس كاشيما كوون سوناتي، وبعدها واصل الريفر محاولاته الساعية إلى تسجيل هدف مبكر، في المقابل جاءت محاولة خجولة لكاشيما عن طريق جورج سونجيس ق11.

كاد سيرجيو جونيور أن يخطف هدفاً مباغتاً ق15، من هجمة بدأت من منتصف الملعب، وصوب الكرة في الزاوية البعيدة لكن تصدى لها حارس الريفر، وفي الدقائق الأربع الماضية، امتص كاشيما ضغط الريفر وجاءت محاولاته من لمسة واحدة، مستغلاً تقدم الظهير الأيمن أوشيدا، لكنها اتسمت بفقد اللمسة الأخيرة، ومفتقدة التنوع باللعب من على الأطراف ق16.

اتسم سير اللعب حتى الدقيقة 20 بالهدوء وافتقاده إلى صناعة الفرص على المرمى، وأجرى المدير الفني لكاشيما جو ايوا تبديلاً اضطرارياً بخروج الحارس كون سونتاي الذي عانى من الإصابة، ق23.

سجل الريفر أول أهدافه في الدقيقة 25 بواسطة لاعب الوسط بورنو زوكوليني، مستغلاً كرة عالية ترجمها مباشرة برأسه داخل المرمى، وتفاعلت جماهير الريفر التي حضرت بأعداد معقولة مع هدف التقدم، حيث كانت المطالبات منذ بداية الشوط بالتسجيل المبكر.

وجاءت المحاولات تباعاً وأبرزها تنفيذ دييجو نيكولاوس لركلة ثابتة، أخرجها حارس كاشيما بمهارة ق33، وخلال الدقائق التالية اعتمد الريفر على بناء الهجمة من منتصف الملعب، واللعب على الكرات العالية والطولية لاستغلال قصر قامة لاعبي الخصم.

واصل الريفر سيطرته على بدايات الشوط الثاني، وألغى الحكم هدفاً بداعي التسلل ق60. وحظي جوانزالو مارتنيز مهاجم الريفر بتشجيع خاص عقب إشراكه ق70 بديلاً عن دييجو نيكولاس، وقد رد التحية بطريقته الخاصة عندما سجل هدف التقدم الثاني لفريقه ق73، من كرة بينية استغلها وترجمها بمهارة في شباك كاشيما.

وأهدر رفائيل سانتوس فرصة إضافة الهدف الثالث عندما كان مواجهاً للمرمى ق79، على الوجه الآخر اتسمت هجمات كاشيما بالقوة وأبرزها تسديدة تصطدم بالقائم للاعب، شوما دومي، ومع نهاية الشوط حصل الريفر على ركلة جزاء للاعب رفائيل سانتوس لتعلن الدقيقة 49 الهدف الثالث للريفر، وأضاف الرابع جوانزلوا مارتنيز ق 90+3، لينتهي فصل المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.