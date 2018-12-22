«عين» الإمارات على لقب المونديال الليلة

المصدر: دبي ـــ البيان الرياضي

تعيش الإمارات على وقع حلم كبير اليوم.. حلم تتويج العين بلقب مونديال الأندية للمرة الأولى في تاريخ العرب وآسيا وأفريقيا، عندما يواجه ريال مدريد على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

لقد بث «الزعيم» الفرحة في الوطن منذ تأهله إلى النهائي على حساب ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية، ليؤكد أن المستحيل ليس عيناوياً، ولتتحول البطولة إلى كرنفال إماراتي بطله «الزعيم»، فكل الإمارات تقف الليلة خلف العين في موقعة التحدي والثقة بالنفس وكسر المستحيل. ويبقى الحلم العيناوي مشروعاً والأمل الإماراتي قائماً في التربع على عرش العالم ومعانقة لقب المونديال.

وفي نهائي الحلم الليلة، لن يمشي «الزعيم» وحيداً بل سيكون مدعوماً من جميع الأندية جمهوراً ولاعبين ومدربين.. كل الإمارات وراء العين ليطيح بـ «الملكي» ويسعد الوطن في عام زايد. اللهفة على حضور النهائي تترجمها الأسعار الخيالية لتذاكر المباراة، حيث وصل سعر تذكرة المقاعد العادية إلى 2000 درهم، بينما قدّر سعر تذكرة المنصة الشرفية بـ 164 ألف درهم!

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