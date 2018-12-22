نجوم الزعيم في تدريبات «الأبيض» الاثنين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

منح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اللاعبين راحة لمدة يومين بعد اكتمال المرحلة الأولى للتحضيرات التي استمرت طوال الأيام الماضية وانتهت أمس، حيث أجرى الأبيض عدداً من التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الإيطالي البيرتو زاكيروني وجهازه المعاون.

وسيعود اللاعبون للتجمع مجدداً يوم الاثنين بعد نهاية فترة الراحة، وينضم للمعسكر نجوم فريق العين بعد انتهاء مباراة نهائي كأس العالم للأندية الإمارات 2018، لتنطلق المرحلة الأخيرة للإعداد تحضيراً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

وسيتواصل التجمع الثاني للمنتخب حتى موعد انطلاقة البطولة في الخامس من يناير من العام الجاري، حيث يواجه منتخبنا شقيقه البحريني في استهلالية مبارياته باستاد مدينة زايد الرياضية.

وشهد التجمع الأخير مشاركة 25 لاعبا بعد مغادرة أحمد ربيع بسبب الإصابة، وركز الجهاز الفني خلال التحضيرات السابقة على زيادة جرعة اللياقة البدنية وأظهر اهتماماً واضحاً بالجوانب التكتيكية للوصول إلى الجاهزية البدنية والفنية المطلوبة قبل بداية البطولة.

في إطار التحضير لمواجهة المنتخب الكويتي الشقيق يوم 28 ديسمبر الجاري بمدينة دبي، خاض الأبيض تقسيمة داخلية مشتركة مع المنتخب الأولمبي، وتأتي هذه المواجهة ضمن خطط الجهاز الفني الهادفة إلى تجربة طريقته التي سيعتمد عليها في مباريات البطولة.

ويتوقع أن يمنح الجهاز الفني في المباراة الودية أمام الكويت الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للوقوف على مدى جاهزيتهم من الناحيتين البدنية والفنية.

على جانب آخر أكد علي سالمين لاعب وسط منتخبنا الوطني الأول جاهزية كل عناصر الأبيض لخوض غمار مباريات نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019، معتبراً البطولة استثنائية لأنها تضم 24 فريقاً للمرة الأولى في تاريخها، كما تقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وهو الأمر الذي يضاعف مسؤولية اللاعبين ويحفزهم أكثر لبذل كل الجهود من أجل الظهور الذي يليق بمكانة الأبيض.

وتحدث علي سالمين عن التحضيرات السابقة للمنتخب واصفاً إياها بالجيدة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بذل جهداً كبيراً مع اللاعبين الذين حرصوا على الاستفادة من فترة الإعداد، مضيفاً أن الجميع يستشعر عظمة المسؤولية الملقاة على عاتقه لتحقيق التطلعات، متمنياً أن يجد المنتخب المساندة الجماهيرية المتوقعة خاصة وأنه يتمتع بأفضلية الأرض والجمهور.

وأشاد سالمين بالأجواء المميزة التي تسود المعسكر، مثمناً ما يقوم به الجهاز الإداري من جهود لتهيئة أفضل الظروف للاعبين والجهاز الفني، مبيناً أن الجميع على قلب رجل واحد ويعملون بجد واجتهاد.

وقال: «ندرك جميعاً حجم التطلعات الكبيرة لجماهير الكرة الإماراتية، والأمنيات التي تراود الجميع بالمنافسة على اللقب الآسيوي الكبير، ونحن من جانبنا كلاعبين لن ندخر جهداً في سبيل إسعاد جماهيرنا مهما كلفنا الأمر».

مساندة

ومن ناحية أخرى، أعلن نجوم منتخبنا الوطني الأول كامل دعمهم ومساندتهم للاعبي العين وهم يخوضون مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 حاملين لواء الكرة الإماراتية في مواجهة ريال مدريد الأسباني، وأكد لاعبو الأبيض الذين تحدثوا من داخل المعسكر، ثقتهم التامة في قدرة العين على تحويل الحلم العالمي إلى واقع.

وأرسل اللاعب فارس جمعة أمنياته الطيبة لزملائه في فريق العين، وقال: «لن يكون مفاجئاً إن حقق العين الفوز على الريال وحصل على اللقب».

من جهته، أقر اللاعب ماجد حسن بصعوبة مهمة العين أمام ريال مدريد، مشيراً إلى أن حامل لقب بطولة كأس العالم للأندية يتفوق على زعيم الكرة الإماراتية بفارق الخبرة، لكن العين يملك الطموح ولديه الرغبة الكبيرة في تحقيق الانجاز.

الأرض والجمهور

أما الحسن صالح فقال: «لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة التاريخية»، معرباً عن أمانيه الصادقة بالتوفيق للفرقة العيناوية في هذه المواجهة التاريخية، وقال: «العين أمامه فرصة تاريخية لصناعة مجد جديد لكرة القدم الإماراتية، وسيكون ذلك خير دافع للأبيض للظفر بالآسيوية».

واتفق اللاعب خميس إسماعيل مع زميله حول التأثير الإيجابي الكبير الذي يمكن أن يتركه فوز العين باللقب على مسيرة المنتخب في كأس آسيا 2019، مشيراً إلى أن وصول العين إلى النهائي رفع درجة التفاؤل في أوساط عشاق الكرة الإماراتية.

وقال: «أتمنى من كل قلبي أن ينجح العين في تحقيق حلمنا، ولكن حتى لو لم يتحقق ذلك سنكون راضين عن مسيرة الزعيم في هذه البطولة التي أنجز فيها الكثير بوصوله للمباراة النهائية في أول ظهور للأندية الإماراتية في نهائي البطولة العالمية».

وصول

وصلت إلى دبي أمس بعثة المنتخب الكويتي الشقيق، استعداداً لخوض غمار مباريات كأس آسيا التي تنطلق 4 يناير من العام المقبل، وتضم البعثة الكويتية 24 لاعباً.

وسيقيم المنتخب الكويتي معسكراً إعدادياً قصيراً بدانة الدنيا استعداداً للقاء الودي.