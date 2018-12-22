قويض: دبا الفجيرة محتاج لتغييرات

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

كشف السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة عن حاجة فريقه لبعض الانتدابات الجديدة على مستوى بعض الأجانب خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة.

وذلك تأهباً لمرحلة الإياب الحاسمة من مسابقة دوري الخليج، ورفض المدرب عقب خروج فريقه من مسابقة كأس الخليج العربي بعد التعادل أمام عجمان 1 -1 الكشف عن هوية المغادرين لكشوفات فريقه من بين المحترفين الأجانب الحاليين.

منوهاً الى أنه يتشاور مع مجلس الإدارة حول الخانات التي يحتاجها خلال الفترة المقبلة، ولذلك سيقوم برفع تقرير مفصل عن الفترة السابقة، التي تولى فيها مهمة تدريب النواخذة خلفاً للبرازيلي كاميلي.

وحول وداع فريقه لمسابقة كأس الخليج العربي بعد ان كان على بعد فوز وحيد لخطف بطاقة التأهل، أشار قويض الى أن مواجهة عجمان لم تكن سهلة، وكان الحماس طاغياً على أرضية الملعب، مشيراً الى أن دبا ربما افتقد اللمسة الأخيرة أمام المرمى، ووجه المدرب انتقادات لاذعة لحكم الفار والذي أشار الى أنه تسبب في هزيمة دبا في ثلاث مباريات سابقة.

بدوره اكد المصري محمد عدلي مساعد أيمن الرمادي مدرب عجمان بأنهم في الجهاز الفني راضون عن النتيجة وعن أداء اللاعبين، مشيراً الى أنهم قاموا بأداء واجبهم على اكمل وجه أمام دبا، منوهاً الى أنهم في الجهاز الفني يخططون للبقاء مع الكبار للموسم الثاني على التوالي، ولذلك سيكون مجمل تركيزنا على تحقيق هذا الهدف بعد الخروج من كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.