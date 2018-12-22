كلباء يرصد المواهب في المحطة الأخيرة

المصدر: كلباء - علي الظاهري

خرج اتحاد كلباء بمكاسب عديدة من كأس الخليج العربي رغم الخروج المبكر من المسابقة، وكشفت مباراة المحطة الأخيرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة أمام ضيفه شباب الأهلي التي انتهت 0-0 عن وجود أسماء واعدة ومواهب جديدة، فيما اطمأن شباب الأهلي على جاهزية لاعبيه ولا سيما الغائبين من المحاربين القدامى قبل موقعة ربع النهائي من المسابقة.

وأكد فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، رضاه عن مستوى جميع اللاعبين وخاصة الصغار مثل سلطان الزعابي وإبراهيم الكندي من فريق الرديف اللذين نفذا جميع التعليمات والتوجيهات بدقة، إضافة إلى الحارس جمال السراح واللاعب شاهين الدرمكي وجميع اللاعبين الآخرين، مشيراً إلى أن تجربة مشاركة المجري جوجاك في مركز جديد في الخلف جاءت ناجحة.

وعن أكثر اللاعبين الشباب الذين لفتوا أنظاره، قال فيفياني إنه سيحرص على استثمار تواجد الأسماء الواعدة لكن بعد ضمان البقاء في الدوري حيث سيحرص على مشاركة أكبر عدد من الوجوه الشابة للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية.

وكشف فيفياني أنه طالب اللاعبين بالأداء الجيد قبل الدخول إلى أرضية الملعب لأن المواجهة تعد مهمة بالنسبة لهم حيث أظهر اللاعبون الروح القتالية وترجموا الخطة بصورة جيدة أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي.

وعن برنامج الإعداد في فترة التوقف، قال فيفياني إن الفريق سيحصل على إجازة مدة 10 أيام قبل الاستعداد للمرحلة المقبلة والأهم محافظة كل لاعب على نفسه في فترة الراحة والاسترخاء بطريقة احترافية قبل الانضمام إلى المعسكر الإعدادي الخارجي.

مباراة متكافئة

من جهته، أكد الأرجنتيني أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن المباراة جاءت متكافئة بين اتحاد كلباء وضيفه شباب الأهلي، وقال إنه كان غير راض عن الأداء في الشوط الأول على خلاف الشوط الثاني الذي حصل فيه الفريق على العديد من الفرص لم تستثمر، مؤكداً الحرص على عملية النقد الذاتي من أجل تحسين الأداء وتجويد العمل في قلعة شباب الأهلي.

وأشاد أروابارينا بأداء بعض اللاعبين وخاصة الذين لم يشاركوا منذ فترة طويلة مثل عادل وجدان وغيره من العناصر الأخرى.

وعن حظوظ الفريق سواء على مستوى الكأس أو الدوري، قال أروابارينا إن شباب الأهلي ما زال في قلب المنافسة على اللقب ومن المبكر الحكم على وضع الفريق، حيث ما يزال المشوار طويلاً وتنتظرهم الكثير من المباريات في الدوري تتطلب مجهوداً كبيراً في الفترة المقبلة .

ولا سيما أن العديد من الفرق تنتظرها استحقاقات محلية مهمة ومنها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشدداً على ضرورة التركيز في كل مباراة على حدة كما أن أمامهم فترة توقف تمتد نحو شهر تتطلب جهداً بدنياً عالياً.

وعن التغييرات في فترة الانتقالات الشتوية، قال إن التركيز ينصب على مباريات الفريق وخاصة في مواجهة ربع نهائي المسابقة.