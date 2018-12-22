مطر الصهباني: هدفنا الفوز ولايوجد ما نخسره

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد مطر الصهباني إداري العين أن فريقه ليس لديه ما يخسره عندما يقابل ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية اليوم، ذاكراً أن لاعبيه مطالبون فقط بأداء المباراة بروح قتالية والاجتهاد من أجل الفوز .

وقال: بعد أن يؤدي الفريق ما عليه من واجب، إذا لم يوفق في الفوز لاقدر الله فإنه سيكون قد أدى ما عليه، وأعتقد أن الجميع سيقولون للاعبين شكراً على ماقدمتوه.

وأضاف: نأمل أن ينجح العين في الفوز، وثقتنا كبيرة جداً في كل اللاعبين لتقديم أقصى ما عندهم في مباراة يتابعها كل العالم وستكون إنجازاً تاريخياً يمنحهم الكثير من الشرف.

كما أشار إداري الزعيم إلى جاهزية الفريق، مبيناً أن البرنامج الذي وضعه المدرب كان شاملاً

وعن سر الإنجاز قال الصهباني: الإحساس بالمسؤولية من قبل اللاعبين كان عاملاً مهماً في كل المباريات السابقة، كل لاعب كانت لديه الرغبة في تقديم أقصى ما عنده والتضحية من أجل الشعار الذي يرتديه، اللاعبون.

فيما بينهم كانوا يدعمون بعضهم البعض ويتحدثون بإيجابية بين شوطي اللعب أو في الأشواط الإضافية، كانوا يؤكدون ضرورة مضاعفة الجهد والصبر، باختصار اللاعبون وضعوا هدفاً أمامهم واجتهدوا للوصول إليه والآن يضعون البطولة هدفاً ونتمنى أن يحالفهم التوفيق.