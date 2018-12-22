المدربون يحفزون نجومنا لتحقيق المفاجأة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد عدد من مدربي دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى مساندتهم القوية للعين في مهمته الوطنية خلال المباراة النهائية لمونديال الأندية أمام ريال مدريد وقاموا بتحفيز لاعبي العين لتحقيق المفاجأة أمام «الملكي» والفوز بكأس العالم.

وأشار التشيكي ايفان هاشيك مدرب الفجيرة إلى أنه يدعم «الزعيم» خلال مباراته المهمة اليوم متمنياً لرفاق الحارس خالد عيسى الفوز على الفريق بطل أوروبا، المتوج باللقب في النسخ الثلاث الأخيرة .

وأشار إلى أن وصول العين للمشهد الختامي يؤكد تطور الكرة الإماراتية بشكل عام ودوري الخليج العربي بشكل خاص لافتاً إلى الآثار والانعكاسات الإيجابية الكثيرة التي سيجنيها العين ومنتخب اتحاد الكرة والرابطة من كأس العالم للأندية.

وأشاد السوري محمد قويض المدير الفني لفريق دبا الفجيرة بكافة لاعبي العين الذين ضربوا أروع الأمثال وتمكنوا من عبور أقوى الفرق العالمية من المتوجين بالألقاب القارية مثل ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس ليبرتادوريس والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا إلى جانب بطل نيوزيلندا.

وقال: تبقى مواجهة الريال في النهائي والمباراة صعبة لأن المنافس صاحب خبرة عالمية لكن على لاعبي العين دخول اللقاء من أجل المتعة أولاً وخصوصاً أنهم يواجهون أفضل لاعبي العالم الذين من بينهم الكرواتي لوكا مودريتش المتوج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

فرص

وطالب بدر طبيب مدرب مصفوت لاعبي العين بالبعد عن الأخطاء وعدم الالتفات لصيحات الجماهير منوهاً إلى أن «الزعيم» سيحظى بدعم جماهيري غير مسبوق يجب استثمار كل الفرص في المباراة والتي قد لا تتكرر مرة أخرى معرباً عن أمله أن ينجح العين في كسر هيمنة الريال على هذه البطولة العالمية التي فاز بلقبها في آخر نسختين.

تاريخ

وأكد المغربي إبراهيم بفود مدرب مسافي أن لاعبي العين على بعد خطوة وحيدة لتحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى الوطن العربي وآسيا وخصوصاً إذا قدر لهم تحقيق الفوز على النادي الملكي بطل أوروبا، وأشار بفود إلى أن كرة القدم تعطي من يعطيها .

وقال أتوقع حدوث مفاجأة وتكون النهاية سعيدة للعين والكرة الإماراتية والعربية. وأشار بفود إلى أن الرجاء المغربي يعد النادي العربي الوحيد الذي وصل للنهائي ولعب أمام الريال وحقق الوصافة، تبدو الفرصة سانحة أمام «الزعيم» في كتابة تاريخ جديد لكرة القدم الإماراتية والآسيوية.