الجزيرة والإمارات يكملان عقد ربع نهائي الكأس

المصدر: دبي - علي شدهان

اكتمل عقد فرق الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بتأهل الجزيرة «10 نقاط»، والإمارات «8 نقاط»، لينضمّا إلى المتأهلين مبكراً، النصر والعين عن المجموعة الثانية.

وفي المقابل حسمت بطاقات المجموعة الأولى أول من أمس، لمصلحة الوحدة «16 نقطة»، وشباب الأهلي «10 نقاط»، وبني ياس «9 نقاط»، والوصل «8 نقاط».

ويلتقي في ربع النهائي النصر مع الوصل، العين مع بني ياس، الوحدة مع الإمارات، شباب الأهلي مع الجزيرة. وأسفرت مباريات المجموعة الثانية أمس عن فوز الإمارات على الشارقة 3 - 2، سجل للفائز دياباتي «ق 20 و70» من ركلة جزاء بعد العودة لتقنية «الفار» وق 94، وللشارقة حمد جاسم ومعتصم ياسين «ق86 و91»، ليرفع «الصقور» رصيده إلى النقطة الثامنة،رابعاً، وفاز الجزيرة على الظفرة 2- 0 بتوقيع بارازيت وليوناردو «ق19 و96»، رافعاً رصيده إلى النقطة 10، ثالثاُ.

وتمسك النصر بقمة المجموعة «15 نقطة»، رغم خسارته 2 - 3 أمام الفجيرة، سجل لـ«العميد» حبيب الفردان وجاسم يعقوب «ق15 و68»، وللفجيرة غابرييل «ق13 و80 من ركلة جزاء»، وخليفة خاطر «ق 46».