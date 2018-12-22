«الزعيم».. قـاهر القارات يــرسم فرحة وطن في عام زايد

المصدر: متابعة : طلحة عبد الله - محمد صادق أحمد عيسى- محمد محسن

بشعار وطن وأحلام أمة، يقف الزعيم العيناوي على أعتاب المجد ليطرق أبواب التاريخ في الثامنة والنصف من مساء اليوم.

عندما يواجه فريق نادي ريال مدريد على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي على نهائي كأس العالم للأندية، ويسعى ممثل كرة القدم الإماراتية لكتابة الفصل الأخير من قصص البطولات التي سطرها بمداد من ذهب، وهو يجندل أبطال القارات واحداً تلو الآخر بقلب فارس وشجاعة بطل، حتى وصل إلى النهائي العالمي، ولم يتبق أمامه إلا 90 دقيقة فقط تفصله عن رسم لوحة فرحة وطن.

إنجاز النهائي

يعتبر العين هو ثاني فريق عربي يصل إلى النهائي العالمي بعد الرجاء الرياضي المغربي في عام 2013 أمام بايرن ميونخ، حيث خسر الفريق المغربي بهدفين نظيفين، كما يعتبر ثاني فريق آسيوي يتواجد في النهائي بعد كاشيما أنتلرز الياباني الذي خسر أمام ريال مدريد عام 2016.

ويأمل الشارع الرياضي عربيا وآسيويا أن يحقق العين ما عجز عنه سابقوه بالتتويج باللقب العالمي الكبير الذي ظل حكرا على أندية القارات الأخرى خصوصا أوروبا، والتي حصلت عليه 6 مرات عن طريق كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين بواقع ثلاث مرات لكل فريق، فيما توزعت بقية الألقاب على أندية من قارات أخرى بالعالم باستثناء آسيا.

استعدادات

أجرى الزعيم حصته التدريبية الأخيرة مساء أمس بالعاصمة أبوظبي وسط أجواء سادها التفاؤل والحماس والمعنويات العالية، وعمد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، خلال التدريبات إلى تلقين اللاعبين أساليب اللعب والخطة التي سيخوض بها لقاء الليلة، في حين كان التركيز على الناحية البدنية والذهنية والنفسية حاضراً بقوة، إذ يحتاج الفريق للياقة بدنية أكبر في اللقاء التاريخي المرتقب اليوم.

خصوصاً بعد الجهود الكبيرة التي بذلها خلال المباريات السابقة، حيث خاض الزعيم 3 مباريات على مستوى عال في 6 أيام منها مباراتان امتدتا حتى الأشواط الإضافية أمام كل من تيم ويلينغتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، في لقاء الافتتاح، وريفر بليت الأرجنتيني، بطل كوبا أميركا في نصف النهائي، فضلاً عن مباراته القوية أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا.

وهو الأمر الذي ربما كان له تأثيره البدني على الفريق في مواجهة حامل اللقب الإسباني الذي يخوض اللقاء بجهود بدنية أقل، حيث لعب مباراة واحدة فقط في نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا وتجاوزه بأقل مجهود.

قتالية العين

ويعول الكرواتي زوران ماميتش، مدرب العين، على الروح القتالية العالية التي يتمتع بها أبطال الفريق كعامل مهم للصمود في مواجهة بطل أوروبا الطامح للحصول على اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد تتويجه في العامين الماضيين أمام كل من كاشيما أنتلرز الياباني 2016.

وغريميو البرازيلي 2017، كما تعتبر جماهير العين أحد العوامل التي كان لها تأثيرها الفعال في تفوق الفريق خلال المباريات الثلاث السابقة بالمساندة القوية من مدرجات الملعب منذ البداية وحتى النهاية.

تدريبات

من جانبه خاض ريال مدريد حامل اللقب تدريبه الرئيسي مساء أمس، بعد راحة قصيرة عقب مباراته في نصف النهائي أمام كاشيما أنتلرز الياباني.

والتي حسمها بأقل مجهود ليصل إلى النهائي، ويعتمد الفريق الإسباني على عامل الخبرة والمقدرات الكبيرة لنجومه في جميع الخطوط، ويدخل اللقاء بمعنويات عالية.

ويتوقع أن يقود هجوماً متواصلاً عن العين منذ البداية أملاً في التسجيل المبكر في شباكه، تجنباً للدخول في أية مشاكل يمكن أن يسببها له ممثل الإمارات الذي أبهر العالم بعد الجسارة العالية التي أظهرها الفريق بالمراحل السابقة من المسابقة العالمية والتي أوصلته إلى النهائي.

عبدالله بن محمد يثير حماس الجماهير

تداولت جماهير العين على موقع «تويتر» مقطع فيديو للشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان وهو في غاية السعادة بعد التأهل التاريخي للعين إلى مونديال كأس العالم للأندية عقب الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بطل كوبا أميركا في نصف النهائي، حيث ظهر وهو يتحدث بحماس كبير:

«الحمد لله، مبروك للإمارات، ننتظرها أن تكمل في النهائي، ما بتطلع من هذه الديار الطيبة إن شاء الله»، وتفاعلت الجماهير العيناوية مع مقطع الفيديو وتداولته في ما بينها في سعادة كبيرة، وعبرت عن تمنياتها بأن يرسم الزعيم فرحة الوطن بالتتويج بكأس العالم للأندية في مواجهة ريال مدريد الليلة على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

وشددت الجماهير العيناوية على أهمية وضرورة الاحتشاد مبكراً في مدرجات الملعب من أجل تشجيع الفريق وتعزيز دوافع اللاعبين بقوة في المباراة تطلعاً للنصر والتتويج باللقب العالمي البارز.

وظهر الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان في أكثر من لقطة تلفزيونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مباريات العين بمونديال العالم وهو مبتهج على طريقته الخاصة بعد كل فوز يحققه الزعيم العيناوي، ما يوضح عشقه الكبير للزعيم العيناوي.

راشد بن حمدان: العين سفير كرة الإمارات

أشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بالإنجاز التاريخي الذي حققه فريق العين بتأهله إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، وثمّن سموه الأداء الرجولي والروح القتالية التي تحلى بها لاعبو العين منذ اليوم الأول مُحققين الفوز في ثلاث مباريات متتالية على بطل قارة أوقيانوسيا وقارة أفريقيا وقارة أميركا الجنوبية.

وقال: «يبقى نادي العين بحق سفيراً فوق العادة للدولة ولا حد لطموحاته».

وقال الشيخ راشد: «يطيبُ لي أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس نادي العين رئيس مجلس الشرف، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين.

وكل مُحبي ومنتسبي نادي العين الشقيق، وذلك بمناسبة تأهله المُستحق إلى المباراة النهائية في كأس العالم للأندية». وأردف قائلاً: «يطيب لي أن أُعرب عن فخري واعتزازي بالأداء البطولي الذي يُقدمه ممثل الوطن في ملحمةٍ تاريخية بدأت منذ اليوم الأول لانطلاق البطولة ليُثبت للعالم أجمع أن دولة الإمارات وأبناءها الأبطال قادرون على تقديم النموذج المُشرف وضرب أروع الأمثلة في كافة المجالات».

مواجهة خاصة بين كايو وبنزيمة

تنتظر جماهير نهائي كأس العالم الذي يقام اليوم بين العين وريال مدريد على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، مواجهة خاصة بين البرازيلي كايو فرنانديز لوكاس جناح فريق نادي العين الخطير، والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم وهداف ريال مدريد، حيث يعتبر كلاهما هدافاً لفريقه بهذا الموسم بعد أن سجل كايو 14 هدفاً للفريق البنفسجي بكل البطولات.

فيما أحرز بنزيمة 11 هدفاً، بكل المنافسات التي خاضها الفريق الملكي هذا الموسم.

وسجل كايو فرنانديز هدفاً في مرمى فريق ريفر بليت الأرجنتيني بنصف النهائي على ملعب استاد هزاع بن زايد، في حين لم يسجل بنزيمة في مباراة فريقه أمام كاشيما أنتلرز الياباني الأربعاء على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية في نفس المرحلة، وأكد كايو لوكاس، أن ما يهمه أولاً هو مساعدة فريقه على تحقيق الانتصارات والبطولات قبل الألقاب والنجاحات الشخصية.

لافتاً إلى أن مباراة ريال مدريد تعتبر التحدي القوي الأخير في مشوار العين بالمسابقة العالمية البارزة وسيعملون من أجل متابعة العمل الجيد مع إدراكهم أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة حامل اللقب، خصوصاً بعد المجهود البدني الكبير الذي بذله لاعبو العين خلال الفترة الأخيرة بخوضهم لثلاث مباريات قوية بغضون 6 أيام فقط.

سولاري: نواجه العين بتركيز تام

شدد الأرجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد، على أن فريقه يدخل مواجهة العين في نهائي كأس العالم للأندية، اليوم، بتركيز تام من أجل تحقيق اللقب.

وقال في المؤتمر الصحفي أمس: «سيكون أمراً استثنائياً إذا تمكنا من الفوز بكأس العالم للأندية للمرة الثالثة على التوالي، لأنه قد يكون من الصعب تكرار هذا الأمر في السنوات المقبلة، ولذلك فالمسؤولية كبيرة على الجميع، وسنبذل كل طاقاتنا من أجل الفوز».

وأضاف: «نحن سعداء ومتحمسون للغاية لخوض النهائي، ولدينا التركيز الكامل على مباراتنا اليوم أمام العين، خاصة وأننا لا نعاني من أية ضغوط، ورغم الألقاب التي حققها ريال مدريد طوال تاريخه إلا أننا نريد المزيد وتحقيق بطولة أخرى».

وأشار إلى أن الجميع توقع أن يجمع النهائي بين ريال مدريد وريفر بليت، لكنه لم يعد متفاجئاً من فوز العين في نصف النهائي، وأوضح: «هذا يعني أن هناك تنافسية كبيرة في البطولة التي يعد نظامها حالياً أفضل من النظام السابق، وأكثر مما تتوقع الجماهير، البطولة تضم أبطال القارات وسيكون فوزناً كبيراً بالطبع إذا ما تمكنا من العودة بالكأس».

وعن رؤيته لفريق العين وأسلوب وطريقة لعب «الزعيم» قال: «سنلعب كما اعتدنا دائماً بدفاع صلب والاعتماد على سرعة لاعبينا في الهجوم، وسنحاول استعادة الكرة سريعاً في حالة فقدانها أمام المنافس، العين يملك حارساً ممتازاً، واستفادوا من الركلات الثابتة والركنية في مباراتي الترجي وريفر بليت، ولكننا سنحاول ألا يحدث ذلك معنا».

وحول شكوى ريفر بليت من تقنية الفيديو في مباراة العين بنصف النهائي، علق مدرب ريال مدريد:

«كل فريق يستخدم أسلحته ويحاولون إيجاد الأخطاء في الجانب الآخر، الاحتجاج أمر طبيعي، ولكن لا يجب الاختباء فكل شيء يجب أن يكون واضحاً». ونوه إلى أن الفريق الطبي يتعامل حالياً مع العناصر المصابة، وأنه يختار اللاعبين الأفضل لتشكيلة المباراة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين لديهم الحماس للحصول على فرصة في التشكيلة الأساسية.

وعن دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي ورغبته في أن يكون نهائي دوري الأبطال بين ريال مدريد وبرشلونة، قال سولاري: «ما زال هذا الأمر بعيداً ومن المبكر الحديث عنه».

أندية الدولة في خندق واحد مع الزعيم

أعلنت أندية الدولة مساندتها للزعيم العيناوي في مباراته التاريخية اليوم أمام ريال مدريد في نهائي بطولة كأس العالم للأندية والتي تتجه إليها الأنظار من كل القارات.

ونشر نادي الوحدة تغريدة بشعار نادي العين، مناشداً جماهيره بالوقوف خلف ممثل الوطن في البطولة، وسط تجاوب كبير من أنصاره.

وتجاوب نادي الشارقة أيضاً مع انتصارات العين الداوية في البطولة والتي لفتت إليه أنظار العالم، وتمنى نادي الشارقة للزعيم الفوز بكأس البطولة.

ووصف نادي عجمان، شقيقه البطل بأنه فخر الوطن، متمنياً له التتويج بلقب البطولة، فيما قدم مجلس إدارة نادي الظفرة بقيادة صالح بن جذلان المزروعي رئيس مجلس الإدارة، فارس بن مكتوم المزروعي رئيس شركة كرة القدم، التهنئة لأسرة نادي العين بالوصول إلى النهائي، مؤكدين دعم الفريق اليوم في مباراته ضد ريال مدريد.

وترتب كافة فرق دورينا لمساندة الزعيم اليوم وتقديم الدعم المعنوي حتى ينجح في تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية.

زوران:أسعى لإعطاب « المرسيدس»

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين على صعوبة المواجهة أمام ريال مدريد، واصفاً الفريق الإسباني بأنه الأفضل والأقوى في العالم، إلا أنه رغم ذلك يؤمن بحظوظه في تحويل الحلم إلى حقيقة وتحقيق إنجاز للعين والكرة الإماراتية.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي أمس للحديث عن المباراة:«بالطبع ريال مدريد هو النادي الأقوى في العالم ولكننا سنحاول أن نصعب من مهمتهم وبذل كل ما لدينا من جهد لأننا نستحق التأهل إلى النهائي والذي لم يأت بالصدفة أو بضربة حظ».

وأضاف:«في كل مباراة أريد الفوز بالتأكيد ولكن علي أن أكون صادقاً مع نفسي لأننا سنواجه ريال مدريد، فالمباراة كأنها عبارة عن سباق بين سيارتين، ريال مدريد مثل المرسيدس، والعين مثل سيارة ذكية، وفي بعض الأحيان قد تفوز السيارة الذكية بشرط أن تصاب المرسيدس بعطل وهو ما أتمنى أن يحدث».

وشدد زوران على أن العين يدخل المباراة بحوافز ودوافع كبيرة من أجل تقديم مستوى يليق ويشرف الكرة الإماراتية في نهائي كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أنه كمدرب يجب عليه أن يؤمن بحظوظ فريقه في النهاية وأن كل شيء ممكن.

وقال:«في أي رياضة وليس كرة القدم فقط عليك أن تؤمن بالفوز حتى ولو كنت تلعب أمام ريال مدريد، لدينا حلم نسعى لتحقيقه، وأتذكر ما فعله الجزيرة العام الماضي في مواجهته أمام ريال مدريد في نصف النهائي والمستوى الكبير الذي قدمه رغم أن الفريق الإسباني أضاع نحو 10 فرص في الشوط الأول إلا أن الجزيرة نجح في التقدم بهدف».

وشدد على أن قوة ريال مدريد تكمن في الفريق بأكمله وليس في عدد معين من اللاعبين، لافتاً إلى أن تركيزه ليس فقط على الجبهة اليسرى لريال مدريد التي يشغلها مارسيلو وإنما على خطوط الفريق بالكامل، وأوضح:«جماعية ريال مدريد هي من تحدد مجريات اللعب، حتى المدافعين سواء فاران وراموس وكارفخال.

فلا تعلم من أين تأتي الخطورة، ربما لا يكون ريال مدريد في أفضل حالاته حالياً ولكنه يبقى أفضل فريق في العالم، وعلينا التركيز على الفريق بأكمله والأهم أن نلعب بجماعية وأن يقدم اللاعبون أنفسهم بشكل جيد، وبالروح الجماعية والقتالية يمكننا أن نؤدي أداء رائعاً ونحقق نتيجة إيجابية».

محمد بن ثعلوب للاعبي العين: استمتعوا باللقاء التاريخي

دعا محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار، نجوم الزعيم إلى دخول مباراة اليوم ضد ريال مدريد من أجل الاستمتاع باللقاء التاريخي الذي يتابعه كل العالم في المقام الأول، ثم إمتاع عشاق المستديرة لأن ذلك وحسب قوله، يساعدهم على أداء مباراة جيدة ومشرفة أمام فريق عالمي وكبير.

وقال بن ثعلوب إن نجوم العين صنعوا المجد ببلوغ النهائي الحلم، من خلال المستوى الذي قدموه في المباريات السابقة، والذي قادهم إلى مواجهة الختام بكل جدارة واقتدار.

وأضاف: لا بد من خوض المباراة بكل ثقة وبروح التحدي والعزيمة والإصرار لتحقيق الانتصار، خاصة أن العين يحمل مسؤولية تشريف الكرة العربية والإماراتية والآسيوية والخليجية، لذلك نرى أن التحدي كبير ويجب أن يخوضه اللاعبون بكل قوة لكسب النتيجة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العين للاستثمار أن كل الجماهير ستكون بجانب الفريق من مواطنين ومقيمين وجماهير النادي التي تمثل اللاعب رقم واحد في النادي، وأضاف: الفريق في حاجة ماسة إلى تشجيع قوي طوال زمن المباراة وثقتنا كبيرة في كل مشجع لمواصلة الدعم الذي يحتاج إليه نجوم الزعيم.

وقال بن ثعلوب إنهم في كل الأحوال فخورون بما قدمه العين في مشوار البطولة بعد أن أحسن وأجاد وأبدع، ذاكراً أنهم ينتظرون من اللاعبين مواصلة التميز ونهاية سعيدة للبطولة بتحقيق فوز ثمين على خصم من الوزن الثقيل في مباراة الفوز فيها سيرفع أسهم العين كثيراً. أبوظبي- البيان الرياضي

بيرغ: شجعان العيـــن لايخشون «الملكي»

أكد المهاجم السويدي ماركوس بيرغ أن العين يملك روح المثابرة والشجاعة اللازمة لخوض نهائي كأس العالم للأندية اليوم أمام ريال مدريد، وهو قادر على مواجهة حامل اللقب بفضل الروح القتالية لاعبيه والمساندة الجماهيرية القوية.

وقال: «ندرك أن المهمة ستكون صعبة لأننا نواجه أبطال العالم للأندية، ولكننا واجهنا تحديات قوية وعبرناها بنجاح في المواجهات السابقة بالبطولة أمام أبطال قارات مختلفة، وينبغي علينا أن نتابع جهودنا الليلة؛ لأن الجميع ينتظر منا أن نقدم له عملاً رائعاً بتحقيق إنجاز كبير بعد أن وصلنا إلى هذه المرحلة من المسابقة».

كان لبيرغ إسهام كبير في وصول العين إلى هذه المرحلة من كأس العالم للأندية، فبعد دخوله قبل ربع ساعة فقط من نهاية مباراة الافتتاح أمام تيم ويلينغتون النيوزيلندي، نجح المهاجم الخطير في تسجيل هدف التعادل الثالث للعين قبل دقائق من نهاية اللقاء لينقذه من الخروج المبكر ويذهب معه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لممثل الإمارات.

وعاد ليحرز أول أهداف العين في لقاء ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي، وساهم كذلك في ركلات الترجيح التي قادت الزعيم للنهائي العالمي.

وأوضح بيرغ أن العين قدم نفسه بصورة لا مثيل لها في مسابقة كأس العالم، وأعلن للجميع أنه قادر على مقارعة الكبار وتجاوز مختلف التحديات التي تواجهه، وقال: «كانت الضغوط البدنية كبيرة على اللاعبين الذين خاضوا ثلاث مباريات أشبه بالمعارك في غضون 6 أيام فقط ونجحوا في إقصاء فرق عريقة توّجت بألقاب قاراتها قبل المجيء إلى هنا للمشاركة في كأس العالم».

حماس وفخر

وأضاف بيرغ: «نشعر بحماس وفخر كبيرين، حيث لم نكن ضمن المرشحين ولكننا قدمنا عملاً محترماً أهلنا للوصول إلى النهائي العالمي الكبير، وأثبتنا أن الفريق يملك الطاقة والجسارة التي تساعده على تطويع المستحيل في ميدان المنافسة، وعلينا الآن أن نؤكد جدارتنا واستحقاقنا بما وصلنا إليه بالصمود أمام المرشح لنيل اللقب، إنها مهمة صعبة في ظل الإرهاق البدني الذي يعانيه.

ولكن ينبغي أن نتحلى بالشجاعة اللازمة في مواجهة فريق قوي، ويمكننا أن نحصل على فرصة إذا تابعنا المسيرة بنفس الأداء القوي الذي كنا عليه، نحن فريق مثابر وطموح ولديه جماهير محبة تسانده بلا توقف وعلينا أن نستفيد من كل العوامل المتاحة لمحاولة التتويج باللقب العالمي».

وسائل الإعلام العالمية تطلب مقابلات نجوم الزعيم

انهالت الطلبات على المكتب الإعلامي لنادي العين خلال الأيام الماضية لإجراء مقابلات مع نجوم الفريق البارزين في مونديال الأندية، واستقبل النادي العديد من المحادثات الهاتفية من خارج الدولة ورسائل البريد الإلكتروني التي تطلب إجراء المقابلات، ومن أبرز وسائل الإعلام صحف إسبانيا الشهيرة، ماركا و آس، بجانب المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية وكبرى الإذاعات العالمية.

وركزت معظم وسائل الإعلام على الثنائي خالد عيسى والبرازيلي كايو نسبة لتألقهما اللافت في مباراة ريفر بليت الأخيرة وقبلها أيضاً أمام ويلنجتون والترجي، كما سعت العديد من وسائل الإعلام اليابانية إلى الفوز بتصريحات شيوتاني وأيضاً كايو الذي سبق له خوض تجربة احترافية مع كاشيما الياباني الذي انتقل منه إلى الزعيم. أبوظبي - البيان الرياضي

الأميركي ماروفو حكماً للنهائي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تعيين طاقم تحكيم أميركي لإدارة مباراة العين وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2018، حيث يدير المباراة جاير ماروفو ويعاونه فرانك أندرسون، وكوري روكويل على الخطوط، بينما عينت اللجنة البرازيلي ويلتون سامبايو حكماً رابعاً.

والمباراة هي الثانية التي سيديرها ماروفو في البطولة ويكون طرفها فريق العين، إذ كان قد أدار مباراة الدور ربع النهائي التي جمعت بين «الزعيم» والترجي التونسي وانتهت لمصلحة العين بثلاثية نظيفة، وهو ما قد يمنح «العيناوية» التفاؤل بإدارة الحكم الأميركي للقاء.

وينحدر جاير ماروفو من أصول مكسيكية ويبلغ من العمر 41 سنة، ويعتبر من أبرز الحكام في الولايات المتحدة الأميركية وحصل على لقب أفضل حكم في عام 2018.أبوظبي- البيان الرياضي