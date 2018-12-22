عشاق «الملكي» يساندون «الزعيم»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عشّاق كرة القدم في الدولة والمحبون لفريق ريال مدريد عزمهم تشجيع نادي العين في المباراة النهائية من كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» اليوم.

ويمتلك «الملكي» شعبيةً كبيرة في الإمارات، توافد الآلاف لشراء تذاكر حضور مبارياته لمشاهدة أبطال النادي مباشرةً من أرض الملعب، ويقول محمد الكثيري، 34 سنة من أبوظبي: رغم من أنني من مشجعي ريال مدريد، إلا أنني سأقدم دعمي كاملاً لنادي العين. ينبغي أن نشجع الإمارات قبل أي شيء، ويغمرني الفخر بأداء العين المتميز.

وندرك تماماً الفارق الكبير في الخبرة وإمكانيات اللاعبين بين فريقي العين وريال مدريد، إلا أنه لا مستحيل في عالم كرة القدم. وفي حين يمثل الفوز على ريفر بليت نجاحاً مهماً، فإن مواجهتنا للنادي الملكي تمثّل تحدياً أصعب بكثير.

وأكد المشجع محمد حامد من أبوظبي أهمية أن يشعر أبطال أوروبا بحفاوة الضيافة العربية، كما شدد على ضرورة أن يبذل نادي العين حامل الثنائية محليا أقصى طاقته في إبراز مقدرات المواهب الكروية الإماراتية للعالم أجمع، وقال: قمنا بتشجيع ريال مدريد في نصف النهائي لأننا أردنا الاستمتاع بالمواجهة بين «الزعيم» و «الملكي» في النهائي، إلا أننا سنختار تشجيع العين وكلي أملٌ أن يحقق الفوز.

وتابع: تشير التوقعات إلى فوز الريال، إلا أننا لا نؤمن بالمستحيل، والعين قدم أداءً مذهلاً، وحصد أرقاماً قياسية جديدة، ومجرد الوصول إلى النهائي هو إنجاز هام.

وقال ياسر المرقب من إمارة العين: سنشجع العين في المباراة النهائية، رغم عشقنا الدائم لريال مدريد وتشجيعنا له في نصف نهائي. وقد يكون الفوز حليفنا، فقد هزمنا فريق ريفر بليت وأرى في وصول العين إلى النهائي حلماً كبيراً يتحقق.

فخر

وقالت بدرية البلوشي من أبوظبي: لا أعتبر نفسي من متابعي كرة القدم، إلا أنني كمواطنة إماراتية أشعر بالفخر الشديد لمشاركة العين في نهائي البطولة، وآمل أن نحقق الفوز، جميع الرجال في عائلتي متحمسون لهذه المباراة الشيقة، وهي شغلهم الشاغل هذه الفترة.