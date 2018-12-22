ريفر بليت وكاشيما.. رقصة محارب وذكريات الوصافة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يحتضن استاد مدينة زايد الرياضية في الخامسة والنصف عصر اليوم مباراة المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية، وتجمع بين فريقي ريفر بليت الأرجنتيني، بطل أميركا الجنوبية، وكاشيما الياباني بطل آسيا، المواجهة بمثابة تضميد الجراح للفريقين، والرغبة الأكيدة في الظهور بشكل حيد، مما ينعكس على المنافسة لانتزاع المركز الثالث.

والمباراة يمكن اعتبارها بين رقصة محارب «ريفر بليت» الذي أوقعه حظه أمام طموحات تناطح السحاب للعين فخسر موقعة نصف النهائي، وبين بطل آسيا الذي يحمل ذكريات وصافة المونديال في 2016، وخسر كاشيما منذ أيام أمام ريال مدريد في نصف النهائي بطولة «الإمارات 2018»، وكان ريفر بليت أيضاً وصيفاً للمونديال ولكن عام 2015 في مدينة يوكوهاما اليابانية.

وفي المؤتمر الصحافي للمدربين أكد مارسيلو غاياردو المدير الفني لفريق ريفر بليت، أن الضغط والإرهاق في مشوار فريقه في كأس كوبا ليبرتادوريس، وما تبعه من أحداث ونقلها إلى مدريد، كان سبباً وراء ضياع حلم التأهل إلى النهائي.

وقال جاءت التحضيرات سريعة عقب النهائي أمام بوكا جونيور والسفر مباشرة من مدريد إلى الإمارات وعانينا على مدار 30 يوما من الإرهاق الذهني، ليس من السهل أن تفوز بكأس كوبا في قارتنا.

وعن الاستعدادات لمواجهة كاشيما قال: التحضيرات تسير بشكل جيد، هناك تغييرات سوف تطرأ على الفريق، وسأدفع باللاعب الجاهز بدنياً وذهنياً، وأنا كمدير فني لا استطيع أن ألقي باللائمة على اللاعبين، لأنني عشت معهم الضغط الكبير الذي صادف الفريق في رحلة البحث عن كأس كوبا ليبرتادوريس

وعن رأيه في كاشيما قال: هو فريق يمتلك خبرة كبيرة في البطولة ووصل إلى النهائي قبل عامين، وخسروا وهو فريق يضم لاعبين في المنتخب الياباني، ولهم الاحترام الكبير.

وأوضح أن فريقه ما زال يحتفل بلحظات التتويج الرائعة بكأس كوبا ليبرتادوريس وقال، لقد قابلنا جماهير الريفر هنا في الإمارات، ونستمع لهم ونحترم مشاعرهم، وقد وجهت لهم رسالة أننا نكافح من أجلكم أنتم، لكن عامل الإرهاق والضغط قد أثر علينا في المونديال، كان طموحنا النهائي.

حول الثقة الزائدة في مواجهة العين والتي كانت سبباً في الخسارة قال: أبداً لم نقلل من قيمة العين وقد ذكرت في المؤتمر الصحفي أنه فريق خطير، وأعتقد أن المباراة كان بطلها حارس العين، والذي تصدى للركلة الترجيحية، الجميع شاهد أداءنا لكن غاب التوفيق.

تعويض

وفي المقابل أكد جو ايوا المدير الفني لكاشيما الياباني أنهم يتطلعون إلى النهاية السعيدة أمام ريفر بليت بطل أميركا الجنوبية، لتعويض الخسارة المؤسفة التي تلقاها الفريق أمام ريال مدريد الإسباني.

وأوضح أن مواجهة الريفر ليست سهلة، حيث إنه فريق متمرس ويمتلك إمكانيات كبيرة للاعبيه، خصوصاً الخط الهجومي، مما يفرض على فريقه المزيد من المسؤوليات لتقديم مباراة قوية، والفوز بالمركز الثالث.

ومشيراً إلى أن تحضيرات الفريق جيدة، بالرغم من قصر مدتها، ومشيراً إلى أن خسارة الريفر أمام العين كانت مفاجأة بالنسبة لهم، والخصم حتماً سيسعى إلى التعويض ورد الاعتبار، ولافتاً إلى أنه قد لعب ضدهم من قبل وهم يتميزون بالكفاءة البدنية، والذهنية، ويمتلكون لاعبون أقوياء.

وعن مدى تأثير الخسارة أمام ريفر بليت وهل ستعزز من إمكانيات الفريق لاحقاً قال: لقد حولنا تركيزنا نحو مباراة اليوم أمام الريفر، وبطبيعة الحال حللنا أداءنا، وكانت النتائج أن هناك تحديات لا بد من تجاوزها، ابرزها اصلاح الخلل في المنظومة الدفاعية.

واعتقد ان هناك تغييرات سوف تتم على مستوى مراكز الخط الخلفي، وعلينا ان نعيد تمركز اللاعبين مباشرة بعد خسارة الكرة، وفيما يتعلق بالتهديف فعلينا أن نتحلى بالشجاعة اللازمة لتسجيل الأهداف.

تمركز

وتابع: التمركز الصحيح للمدافعين أمر هام في جميع المباريات، وهو نفس الحال بالنسبة لبقية الخطوط، وبالنسبة للمدافعين فقد ركزنا خلال الحصص التدريبية، على كيفية التمركز، مع احتمال قطع الكرة، وهذا الأمر بديهي، وأود القول ان دفاع الفريق ليس سيئا، بل ان المشكلة تكمن في غياب التركيز امام الريال مما سمح لهم بتسجيل 3 أهداف في 10 دقائق

وأوضح انه أجرى جلسة مع اللاعبين لتحديد طريقة اللعب، المناسبة أمام فريق بحجم الريفر لأن الأخطاء أمامهم سوف تؤدي إلى نتيجة عكسية وسوف تصعب المباراة علينا، ولذلك طالبت اللاعبين بالحماس اللازم، والتركيز، وتقليل الأخطاء إلى اقل مستوى، مع استغلال الفرص التي تتاح لنا.