الترجي يجدد الثقة في معين الشعباني

المصدر: تونس- صالح قادري

أكد حمدي المدب رئيس نادي الترجي التونسي تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي، مشيراً إلى أن مستقبلاً زاهراً في انتظار الثنائي الشعباني وتراوي.

وحسم تصريح المدب الجدل حول الجهاز الفني بعد تحقيقه المركز الخامس في مونديال الأندية «الإمارات 2018»، وكانت بعض الأصوات نادت بإبعاد الشعباني والبحث عن مدرب أكثر خبرة.

اعترف حمدي المدب بحاجة فريقه لبعض الانتدابات القادرة على تقديم الإضافة، سيما وأن استحقاقات هامة تنتظره أبرزها السوبر الأفريقي ضد الرجاء المغربي والسوبر التونسي ضد النادي الأفريقي.

وثمن معين الشعباني موقف رئيس النادي وثقته في الجهاز الفني ودعمه، أشاد بمجهودات اللاعبين في المونديال، معتبراً أن الفريق يضم مجموعة من اللاعبين الممتازين. وفي تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وجه الدولي السابق والوزير الأسبق طارق ذياب رسالة إلى رئيس الترجي التونسي حمدي المدب يطالبه فيها بتقييم مشاركة الفريق في مونديال الإمارات ودعمه بانتدابات قيمة.