سولاري: تأهل العين للنهائي يعكس قوة فرق المونديال

المصدر: وام

أكد المدير الفني لفريق ريال مدريد الأسباني سانتياغو سولاري وقائد الفريق سيرجيو راموس في مؤتمر صحافي مساء اليوم أن تأهل فريق العين الإماراتي إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" يعكس المستوى المتميز للفرق المشاركة والتنافسية العالية في البطولة.

أكد سولاري أن البطولة التي تضم أبطال قارات العالم شهدت مستوى مميزا من جميع الفرق المشاركة.

و قال سولاري إن الفريق الأسباني يتطلع لتحقيق الفوز غدا خلال مواجهته مع العين الإماراتي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" معتبرا أن التواضع والتركيز الشديد والجماعية "ستكون وسيلتنا لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي.. فنحن متحمسون لخوض نهائي كأس العالم للأندية وسنلعب بطريقتنا المعتادة التي تعتمد على الدفاع الصلب والهجوم السريع".

وأكد أن تأهل فريق العين يعكس التنافسية الكبيرة للبطولة مضيفاً أنه على الرغم من التوقعات التي كانت تشير إلى مواجهتنا لفريق ريفر بليت الأرجنتيني إلا أن ما حدث في مباراته أظهر المستوى المميز للفرق المشاركة والحماس الكبير في البطولة.

كما أكد أن كرة القدم تعتمد على العمل الجماعي ونرغب أن يؤكد ريال مدريد أنهم أبطال أوروبا ويمكنهم الفوز بهذه البطولة للعام الثالث على التوالي.

من جانبه قال وجه راموس الشكر إلى دولة الإمارات على حفاوة استقبال الفريق منذ وصوله والتنظيم المتميز للبطولة .وقال عن مباراة الغد "" علينا في المباراة إظهار التواضع الكامل وبذل أقصى جهد ممكن من أجل تحقيق لقب البطولة" مؤكدا أن فريق العين يضم نخبة من اللاعبين المميزين مثل ماركوس بيرج والبرازيلي كايو.

وأكد أن جميع لاعبي فريق ريال مدريد الاسباني لديهم الرغبة في العودة إلى الديار بهذه الكأس الغالية وإظهار قدرتهم على الفوز بها للعام الثالث على التوالي.

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة البرتغالي جوزيه مورينهو للإدارة الفنية للفريق .. قال راموس" هذا الأمر ليس من مسؤولياتي وإنما مسؤولية إدارة النادي" مضيفا أن المدير الفني البرتغالي لديه العديد من الإنجازات وعلينا أن نظهر الاحترام له كما يجب أيضا إظهار الاحترام للمدير الفني الحالي للفريق سانتياغو سولاري.