العين .. "قاهر القارات" يرسم فرحة وطن في عام زايد

المصدر: وام

دون فريق العين ممثل الدولة في بطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2018" أسمه بجدارة في سجلات البطولة العالمية بأحرف من نور محققاً إنجازا عالميا جديدا للدولة يضاف إلى سلسلة الإنجازات الذي تحققت ليرسم فرحة جديدة للوطن في "عام زايد".

ويدخل الزعيم العيناوي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية غدا السبت أمام ريال مدريد الإسباني .. بعزيمة وإرادة وثقة في قدرته على تحقيق اللقب وتسجيل اسمه كأول فريق عربي وآسيوي وخليجي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في تاريخ البطولة الذي كان دائماً لقبها من نصيب أبطال قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

واستحق العين الإماراتي لقب "قاهر القارات" في مشواره في مونديال الأندية الذي خاضه بعزيمة وطن الإنجازات ونجح خلاله في تحقيق أرقاماً قياسية فريدة دونتها سجلات البطولة.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة أمام فريق ويلينغتون النيوزيلندي "بطل قارة أوقيانوسيا" حقق العين رقماً قياسياً كصاحب أكبر عودة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية بعد تمكنه تحويل خسارته بثلاثة أهداف دون مقابل إلى التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق وحسم المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية التي شهدت تألق حارسه العملاق خالد عيسي.

وقال خالد عيسي الذي حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة إن الإصرار والروح كانتا السبب في تحقيق هذه النتيجة فيما أبدى خوسيه فيجيرا مدرب الفريق النيوزيلندي إعجابه الشديد بالزعيم العيناوي وما قدمه لاعبوه من قدرات عالية ومجهود كبير في المباراة ما مكنهم من تحقيق هذه العودة القياسية والفوز بالمباراة.

وفي مباراة الدور ربع النهائي للبطولة كانت الثانية 82 شاهدة على رقم قياسي لفريق نادي العين حين تمكن مدافعه المتألق محمد أحمد من تسجيل الهدف الأول في شباك الترجي التونسي "بطل قارة افريقيا" ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولة فيما سيطر" الزعيم العيناوي" بشكل كامل على مجريات المباراة وتمكن من حسمها لصالحه بثلاثية نظيفة.

وأكد زوران ماميتش المدير الفني لفريق العين عقب المباراة أن لاعبي الفريق قدموا أفضل أداء في هذه المباراة معرباً عن سعادته بالمجهود الكبير الذي بذلوه طوال أحداث اللقاء.

وفي مباراة الدور نصف النهائي للبطولة أمام فريق ريفر بليت الأرجنتيني "بطل أميركا الجنوبية" الفريق العريق الذي دخل البطولة كمرشح لحصد اللقب .. كان الوطن على موعد مع فرحة جديدة بعد الاداء الملحمي الذي قدمه لاعبو الزعيم العيناوي في المباراة حيث تمكنوا من التقدم مبكراً في الدقيقة الثالثة ثم العودة لنتيجة المباراة بهدفين لكل لفريق عقب تقدم الفريق الأرجنتيني لتحسم المباراة بركلات الجزاء الترجيحية حيث كان حارس مرمى الفريق المتألق خالد عيسى على الموعد مجدداً ليقود ممثل الإمارات في البطولة إلى المباراة النهائية عقب تصديه لركلة الجزاء الأخيرة للفريق الأرجنتيني العريق.

ونال عيسى جائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الثانية في البطولة وأعرب حارس مرمى العين عن سعادته بهذا الإنجاز مشيداً بزملائه الذين كانوا على قدر التحدي.

ومع دقات الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الغد ستتجه أنظار العالم أجمع إلى استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي لمشاهدة النهائي الحلم لكأس العالم للأندية "الإمارات 2018" بين العين الإماراتي وريال مدريد الإسباني الذي سيكون شاهداً بغض النظر عن النتيجة على مسيرة فريدة أكد خلالها ممثل الوطن أن الريادة والصدارة هي العنوان الأبرز لأية مسيرة عمل إماراتية وأن "العين دائماً على العالمية".