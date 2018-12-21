راموس بالكندورة في جامع الشيخ زايد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ارتدى الإسباني سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، الزي الإماراتي، (الكندورة والغترة والعقال)، تفاعلاً مع وجوده في الدولة مع بعثة ناديه الذي نجح في الحصول على بطاقة العبور لمواجهة العين في نهائي كأس العالم للأندية غداً باستاد مدينة زايد الرياضية.

وحرص النجم الشهير، أمس، على زيارة جامع الشيخ زايد في أبوظبي، بعد أن غادر مقر إقامته بطريقة سرية، متخفياً في زي إماراتي. وأبدى راموس إعجابه بفخامة المعمار والطريقة التي شُيّد بها المسجد، وسجّل فيديو تذكارياً والتقط بعض الصور لتلك اللحظات أثناء جولته، وعلّق قائلاً خلال مقطع الفيديو: «هذا أجمل مكان أزوره في حياتي، مكان رائع وفريد، شكراً على هذا الاحترام».

وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، وتناولته العديد من المواقع الإخبارية العالمية والعربية، وحظي باهتمام كبير، خاصة أنه كان يرتدي زياً مختلفاً ولافتاً.

وقال راموس عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، الريال يستهدف التتويج باللقب عند مواجهة العين في نهائي الغد.