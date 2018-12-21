النصر يتسلم استاد آل مكتوم من البلدية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أُقيمت صباح أمس بنادي النصر الثقافي الرياضي، مراسم تسليم واستلام «استاد آل مكتوم» التاريخي عقب اكتمال أعمال التطوير والبناء، بحضور داوود الهاجري، مُدير عام بلدية دبي، وعبدالرحمن أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم.

حيث قام الهاجري بتسليم نادي النصر شهادة إنجاز أعمال التطوير التي تمت في استاد آل مكتوم في زمن قياسي بالنسبة لحجم الإنجاز والشكل الرائع الذي ظهر عليه الصرح الرياضي الكبير الذي يُعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية في الإمارات بشكل عام و دبي بشكل خاص.

وعقب استلام الاستاد أعرب أبوالشوارب، عن فخره واعتزازه بهذه اللحظة التي وصفها بالتاريخية مؤكداً أن استاد آل مكتوم ليس مجرد ملعب كرة قدم ولكنه جزءٌ لا يتجزأ من تاريخ العميد ، وأكد أبوالشوارب أن الاستاد تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية ويضم العديد من المرافق والمميزات التي ستجعل مُشاهدة مباراة كرة القدم في استاد آل مكتوم تجربة فائقة التميز لكل من سيحظى بها.

كما تقدم أبوالشوارب بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على دعم سموه الذي كان عاملاً رئيسياً في ظهور استاد آل مكتوم بحلته الجديدة للنور ليُصبح حديث الشارع الرياضي ليس في الإمارات فحسب ولكن في العالم بأسره.