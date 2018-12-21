بني ياس والوصل إلى ربع نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لحق بني ياس والوصل بشباب الأهلي والوحدة إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم عن المجموعة الأولى، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1 أمس في الجولة السابعة الأخيرة للدور الأول.

وسجل هدف الوصل علي صالح في الدقيقة 53، وتعادل بني ياس عن طريق بيدرو كوندي في الدقيقة 80.

ورفع بني ياس رصيده إلى 9 نقاط، وأنهى مبارياته محتلاً المركز الثالث، ورفع الوصل رصيده إلى 8 نقاط، وأنهى مبارياته في المجموعة الأولى، محتلاً المركز الرابع.

وحافظ شباب الأهلي على وصافته للمجموعة، بوصوله إلى 10 نقاط، بعد التعادل السلبي مع مستضيفه اتحاد كلباء، الذي رفع رصيده إلى نقطتين في المركز السابع الأخير، وودع البطولة مبكراً، وقبل الجولة الأخيرة.

وودع دبا الفجيرة البطولة أيضاً، بتعادله 1-1 مع عجمان، وسجل هدف عجمان ناشد عبد القادر لاعب دبا الفجيرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، وتعادل لدبا الفجيرة جمعة شوكا في الدقيقة 81.

وسبق أن حجز الوحدة، البطاقة المؤهلة الأولى عن المجموعة الأولى، بعدما أنهى مبارياته في الجولة الماضية، محتلاً المركز الأول برصيد 16 نقطة.

وتختتم الجولة السابعة للدور الأول للبطولة في السابعة والنصف من مساء أمس، بالمباريات الثلاث الأخيرة ضمن المجموعة الثانية، التي تقام في توقيت واحد، ويلتقي فيها فريق الإمارات مع الشارقة، والفجيرة مع النصر، والظفرة مع الجزيرة.