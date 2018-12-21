الهاجري ورئيس ريفر بليت يتبادلان الهدايا

حرص غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، على تهنئة ردلفو دونوفيريو، رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني على فوز فريقه بلقب كوبا ليبرتادوريس.

وذلك قبل انطلاقة مباراة «الزعيم العالمي» وريفر بليت التي شهدها استاد هزاع بن زايد ضمن الدور قبل النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وقال الهاجري لردلفو، في حديثهما على هامش المباراة، أتمنى لريفر التوفيق ولكن بعد مواجهة العين، لأن رغبة وإصرار لاعبي «الزعيم» ستصنع الفارق، خصوصاً وأن اللون «البنفسجي» هو العنوان الأبرز للمواجهة دائماً ما يعزز من طموحاتنا ويمنحنا الدافع لتحقيق أهدافنا.

وبدوره أشاد رئيس ريفر بليت بمردود العين المشرف في المونديال خلال المواجهات التي خاضها وبعد نهاية المباراة أبى ردلفو إلا أن يرد التحية لرئيس شركة نادي العين لكرة القدم وهنأه بمناسبة الفوز والتأهل التاريخي إلى نهائي مونديال الأندية.

يذكر أن الهاجري وردلفو حرصا على تبادل الهدايا التذكارية الخاصة بالناديين قبل ركلة بداية المواجهة تعبيراً على العلاقة الطيبة التي تربط الناديين.