«الأهلي المصري» يرغب في ضم حسين الشحات

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

ازداد الحديث في الآونة الأخيرة، عن فتح النادي الأهلي المصري، قنوات اتصال مع نادي العين الإماراتي، من أجل التفاوض لضم اللاعب حسين الشحات، لا سيما بعد تألق اللاعب الذي قاد العين لنهائي مونديال الأندية، كثاني فريق عربي يرتقي للمباراة النهائية، وكانت أهداف الشحات حاضرة في مباراتين اثنتين خاضهما الفريق قبل الارتقاء للنهائي، أولهما أمام الترجي التونسي.

والثانية أمام ريفر بليت الأرجنتيني.

لكن، وكالعادة، تعامل عدلي القيعي، مستشار التسويق والتعاقدات بالأهلي، بدبلوماسية شديدة في تعليقه على تعاقد ناديه مع الشحات، وقال إنه لا توجد مفاوضات، بل هي رغبة معلنة دون الخوض في تفاصيل، وأوضح أن فريق العين يعيش فترة تألق، ويستعد لخوض نهائي مونديال الأندية غداً، لذا، ليس من اللائق التشاور مع مسؤوليه حالياً.

ويستشف من تصريحات القيعي، وجود توجه لضم اللاعب، لا سيما أن هذه هي طريقة القيعي في التعامل مع صفقات الأهلي الكبيرة، خصوصاً في حال دخول أندية أخرى على خط المفاوضات، على رأسها الزمالك، الغريم التقليدي، ويمتلك القيعي خبرة عريضة في هذا الشأن، الذي يحتاج إلى بعض الألاعيب، لذا، فهو يشكل عاملاً أساسياً في إتمام صفقات الأهلي، برغم وجود لجنة للتعاقدات.

وأعلن مسؤولو الأهلي، رغبتهم في التعاقد مع الظهير الأيمن للعين، قبل انطلاق الموسم الجاري، وتحديداً أثناء وجود اللاعب في مصر لقضاء الإجازة الصيفية. وقد أدى اللاعب صاحب الـ (27 عاماً)، موسماً رائعاً، وشارك في تتويج «العيناوي» بثنائية الدوري والكأس، فضلاً عن نيله لقب أفضل لاعب بالدوري الإماراتي.

وأبدى اللاعب للمقربين، رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي، وأظهر عشقه للفريق الأحمر، في مباراة أطاح بها فريقه بفريق الترجي التونسي، من مونديال الأندية. وبرغم ذلك، فإنه عندما تلقى اتصالات من بعض الوسطاء، لاستكشاف رغبته في الانضمام للأهلي، أكد ضرورة التحدث مع مسؤولي العين، وإنه لن يرحل إلا بموافقة إدارة الزعيم.

ويبدو أن الأمور المادية، هي التي تشكل عائقاً أمام انتقال اللاعب للأهلي حالياً، في ظل طلب مسؤولي العين 4 ملايين دولار للاستغناء عن الشحات، إضافة إلى رغبة اللاعب نفسه في الحصول على مليون دولار، أسوة ببقية نجوم الصف الأول.

ومن ناحيته قال سلطان راشد عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم،: إن ناديه لم يتلقَ أي عرض أو يحدث مفاوضات مع الأهلي لضم الشحات. وبرغم وجود عدة عروض من أندية خليجية وعربية، أعلنت رغبتها في ضم اللاعب، إلا أن سلطان راشد، أكد أنه لم تتم مناقشة مستقبل اللاعب في الوقت الحالي.