العين.. «الحلم» على بعد خطوة

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله - محمد صادق - أحمد عيسى - محمد محسن

بعد ليلة واحدة قضاها مبتهجاً مع أنصاره بدار الزين عقب تأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب بطل ريفر بليت بطل أميركا الجنوبية، وصل العين ممثل الإمارات مساء أمس إلى العاصمة أبوظبي للمبيت هناك، قبل أن يجري مساء اليوم حصته التدريبية الرئيسة استعداداً لمواجهة حامل اللقب ريال مدريد في النهائي العالمي غداً السبت على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية.

حيث باقٍ للزعيم على الحلم وفرحة الوطن مجرد خطوة ومباراة من 90 دقيقة، ويطمح أبطال الزعيم في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم على مستوى الخليج والمنطقة العربية وقارة آسيا بالتتويج باللقب العالمي الكبير، بعد أن قهروا الظروف وتجاوزوا أصعب العقبات ليتابعوا مشوارهم الناجح في المسابقة ويتأهلوا بجدارة واستحقاق إلى هذه المرحلة المتقدمة بإقصاء ثلاثة فرق من أبطال قارات العالم.

وكان المدرب الكرواتي زوران ماميتش حرص على منح اللاعبين راحة لأربع وعشرين ساعة من أجل الاستشفاء والتعافي من المجهود البدني الخارق الذي بذلوه خلال المباريات الثلاث الماضية.

حيث خاض العين خلال 6 أيام ثلاث مواجهات أقرب للمعارك منها مباراتان ماراثونيتان امتدتا حتى الشوطين الإضافيين وركلات الترجيح أمام تيم ويلينغتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا في لقاء الافتتاح، وريفر بليت الأرجنتيني بطل كوبا أميركا في نصف النهائي، بالإضافة لمباراته أمام الترجي التونسي بطل أفريقيا.

البطل الإماراتي تحدى الصعاب ونجح في حصد ثمار النجاح بعد 3 مباريات ماراثونية، كانت له فيها الكلمة العليا وحقق الانتصارات، التي أهلته ليصبح على بعد خطوة وحيدة من الإنجاز التاريخي، ورغم صعوبة المواجهة أمام بطل أوروبا على اللقب، لما يحمله من تاريخ كبير، إلا أن العين قادر بعزيمة رجاله على تحقيق فرحة الوطن بحصد اللقب وتجاوز ريال مدريد في النهائي الحلم غداً.

الزعيم لا يخشى

و أكد مطر عبيد الظاهري «الصهباني»، مدير فريق نادي العين لكرة القدم، أن «الزعيم» لا يخشى ريال مدريد، موضحاً: «أبطال العين يمتلكون روح القتال والتحدي والرغبة والإصرار على رسم «فرحة وطن» وليس لدينا ما نخسره».

ورداً على سؤال حول استعدادات الفريق لمواجهة الريال، قال: «إن التحضيرات تمضي وفقاً للبرنامج المسبق والمعد من المدير الفني، زوران ماميتش، إذ دخل الفريق بعد أقل من 24 ساعة من إعلان تأهله التاريخي، أجواء النهائي بحصة تدريبية صباحية جرت يوم أمس على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين».

وأكمل: حرص المدرب على منح اللاعبين راحة لمدة يوم واحد، وغادر الفريق مساء أمس إلى معسكره في أبوظبي، ليؤدي مرانه الرئيسي في تمام الساعة الثامنة إلا ربعاً من مساء اليوم بمدينة زايد الرياضية، كما تقرر انعقاد الاجتماع الفني اليوم في الثالثة عصراً.

وحول مدى جاهزية «الدولي» أحمد برمان للمشاركة في النهائي، قال: «خضع اللاعب لأشعة الرنين المغناطيسي والتي أكدت أنه يعاني من إرهاق في العضلة، سيبذل الطاقم الطبي جهوداً مضاعفة تجاه جميع اللاعبين ونتمنى أن يتماثل برمان للشفاء حتى يتمكن من دخول قائمة خيارات المدرب زوران ماميتش في المباراة».