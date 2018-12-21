يسلم: العين تجاوز كل التحديات

اعتبر ريان يسلم لاعب فريق نادي العين الشاب، أن وصول فريقه لنهائي مونديال الأندية إنجاز كبير في ظل الظروف الصعبة التي عاشها الفريق خلال الفترة الأخيرة وبعد بداية المسابقة العالمية.

حيث خاض الفريق ثلاث مواجهات قوية أمام أبطال القارات في غضون أيام قليلة جداً، موضحاً أن اللاعبين تجاسروا على أفضل نسق ونجحوا في تحقيق انتصارات لافتة بسلاح العزيمة والشجاعة والمثابرة والقتال المستمر في الميدان، ليجنوا ثمار ذلك تأهلاً مستحقاً للنهائي العالمي الكبير.

وقال: كانت فرحة القادة الشيوخ والجماهير الإماراتية بما حققه العين بمثابة دعوة لنا لمتابعة مرحلة النجاح في المباراة النهائية أمام حامل اللقب ريال مدريد، وجميع اللاعبين يشعرون بالحماس وينتظرون لقاء البطل العالمي الشهير للظهور أمامه بأفضل صورة من أجل تشريف الكرة الإماراتية والعربية والآسيوية.

وعبر عن تمنياته بالتوفيق للعين في المباراة النهائية، وقال: العين لا يهاب أحد وقد عود الشارع الرياضي على تجاوز أقوى التحديات لتحقيق أكبر الإنجازات على المستوى الإقليمي والقاري، وحان الأوان ليقول كلمته العالمية، ومن جانبنا سنقاتل من أجل إسعاد القادة الشيوخ والجماهير الإماراتية عامة وجمهور الأمة العيناوية على وجه الخصوص، ومن أجل تشريف كرة القدم الإماراتية وعكس تطورها أمام أنظار العالم.