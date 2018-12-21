«تويتر» يكتسي بالبنفسجي احتفالاً بالعالمي

بعد التأهل التاريخي للعين إلى نهائي كأس العالم للأندية ومواجهة ريال مدريد غداً السبت على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية تبادل الشارع الرياضي عبارات الفخر والرسائل الطريفة على مواقع التواصل الاجتماعي بتويتر وانستغرام، وفيسبوك، لتوثيق هذا الإنجاز العالمي غير المسبوق.

وأقامت جماهير العين احتفالات مفتوحة على الواقع الافتراضي، تبادلت خلالها التهاني مشيدة ومبتهجة بأبطال العين الذين حققوا انجازاً كروياً غير مسبوق في تاريخ كرة القدم الخليجية، وتداولت صور اللاعبين ومقاطع فيديو من المباراة التاريخية.

وكان لقطة لاعب متوسط الميدان الشاب أحمد برمان هي الأكثر تداولاً بين أنصار الزعيم عندما رفض اللاعب بإصرار الأبطال تبديله رغم الإصابة في مشهد مؤثر ظهر خلالها الحارس خالد عيسى وهو يلوح بيديه للجهاز الفني بضرورة استبدال اللاعب، ورغم إصراره على الاستمرار إلا أن الإصابة كانت أكبر من احتماله فخرج برفقة الجهاز الفني وقد امتلأت عيناه بالدموع.

ودارت أغلب التغريدات الممزوجة بعبارات الفخر والاعتزاز حول المباراة النهائية التي أصبح ممثل الإمارات طرفها أمام حامل اللقب الفريق الملكي، وغرد عضو مجلس شركة الكرة بنادي العين السابق والكاتب الصحافي عوض بن حاسوم الدرمكي مازحاً ومفتخراً: «تخيل يتصل بك واحد يقولك وين رايح وتقول:

مباراتنا مع ريال مدريد في نهائي كأس العالم، نخلص وأكلمك»، وكتب الإعلامي بقناة أبوظبي الرياضية أسامة الأميري «اتريا حد يعزمني السبت عشان اقوله» تعرف والله ورا باجر مباراتنا في نهائي كاس العالم ويا الريال.. خلها يوم ثاني».

وكتب في تغريده أخرى «العين ضد ريال مدريد من أفخم ما كتبت»، وغرد مشجع عيناوي آخر متباهياً «مجرد التفكير في المباراة يدعو للفخر، مباراتنا مع الريال «يا حظنا»، لا وبعد نلعب مع الريال في نهائي «مستحيل»، وأي نهائي!! نهائي كأس العالم للأندية، «حتى مجرد حلم ما حلمنا به».

وبالطبع لم تفوت الجماهير العيناوية الفرصة دون أن تعقد جلسة تشاور للتنسيق فيما بينها للزحف إلى العاصمة أبوظبي والاحتشاد مبكراً في ملعب المباراة من أجل مؤازرة الزعيم وتعزيز دوافع اللاعبين المعنوية في المباراة النهائية أمام ريال مدريد غداً السبت.