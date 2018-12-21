محمد فايز: شاركنا في مونديال الأندية لنستمتع

رغم مشاركته المتقطعة مع الفريق خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم جاهزيته البدنية لتعافيه من الإصابة التي تعرض لها أخيراً، إلا أن مدافع العين محمد فايز أظهر مردوداً فنياً متميزاً في أول مشاركة له في مونديال الأندية، عندما دفع به المدرب الكرواتي زوران ماميتش أساسياً في القلب خلال مباراة الترجي التونسي.

والتي حسمها الزعيم لصالحه بثلاثية نظيفة، وتلقى فايز إشادة الجماهير العيناوية التي وصفته بالمحارب الغيور، بعد أن وقف مع رفاقه في الدفاع سداً منيعاً في مواجهة هجمات فريق «باب سويقة» ولعب بتركيز عال ولياقة بدنية مرتفعة، وتابع تألقه في مواجهة هجوم ريفر بليت القوي ونجح في أداء واجباته الدفاعية على أفضل نسق ليسهم في التأهل التاريخي إلى النهائي العالمي.

سعادة

وعبر فايز عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه في أول مشاركة بكأس العالم للأندية، مؤكداً أن اللاعبين في الأساس يشاركون في المونديال بغرض الاستمتاع بما يقدموه دون ضغوط، وقال إن فرحتهم تضاعفت بفرحة القادة الشيوخ، مشيداً بالأداء الرجولي لزملائه اللاعبين، ومثنياً على المساندة الجماهيرية اللافتة التي وجدها الفريق من قبل أنصاره في المباريات الثلاث التي خاضها قبل التأهل إلى نهائي المسابقة.

وأكد فايز عزمهم على متابعة الظهور القوي في النهائي أمام ريال مدريد حامل اللقب والعمل من اجل إسعاد الشارع الرياضي الإماراتي، مؤكدا أن العين وعبر تاريخ مشاركاته الخارجية ظل يمثل الوطن على أفضل نسق بعد أن يتجاوز أقوى التحديات بعزيمة لاعبيه وصلابة إرادتهم وثقافة الفوز التي اكتسبها الزعيم جيلاً عن جيل.

استمتاع

وقال: شاركنا في مونديال الأندية لنستمتع ونشرف الكرة الإماراتية حسب توجيهات المدرب زوران وهذا ما فعلناه، ومجرد وصولنا هذا النهائي العالمي واللعب أمام فريق كبير مثل ريال مدريد حاصل على اللقب ثلاث مرات قبل ذلك إنجاز كبير، ولكننا سنقاتل من أجل الدفاع عن حظوظنا ونأمل أن نوفق في إسعاد الشارع الرياضي بإذن الله.