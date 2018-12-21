لاعبو كاشيما واحترافية التعامل مع الإعلام

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

رغم خسارة كاشيما انتلرز القاسية بثلاثية أمام ريال مدريد، ورغم كونها أمام بطل أوروبا وحامل لقب كأس العالم للأندية والتوقعات كلها صبت في مصلحة «الملكي» إلا أن لاعبي الفريق الياباني كانوا يستشعرون مرارة الهزيمة بحرقة غير عادية، ولكنهم في الوقت نفسه أثبتوا احترافيتهم الكبيرة واحترامهم لوسائل الإعلام خاصة اليابانية .

حيث حرص لاعبو كاشيما على الوقوف في المنطقة المختلطة والحديث باستفاضة لوسائل الإعلام اليابانية عقب المباراة.

ومن المشاهد الطريفة في المنطقة المختلطة والتي تكررت أكثر من مرة للاعبي كاشيما استسلامهم لأسئلة الإعلاميين اليابانيين لوقت طويل وصل إلى أكثر من نصف ساعة سواء في مباراة كاشيما انتلرز وغوادالاخارا المكسيكي في الدور ربع النهائي، أو في مباراة الفريق مع ريال مدريد أول من أمس، حيث وقف المدافع اتسوتو يوشيدا لنحو النصف ساعة يجيب على أسئلة الصحفيين اليابانيين دون أن يكل أو يمل من الأسئلة.

ولم يتمالك يوشيدا نفسه وزرف الدموع أمام وسائل الإعلام اليابانية حزناً على الخسارة، ورغم أنه بدأ متأثراً بشدة من آثار الهزيمة إلا أنه رد على أسئلة الصحفيين اليابانيين بالكامل إلى أن سمحوا له بالانصراف.