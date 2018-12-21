كروس: لو اعتقدنا أن مواجهة العين سهلة سنخسر

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

أكد الألماني توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد، أن مواجهة العين في نهائي كأس العالم للأندية غداً السبت لن تكون سهلة، بعد أن استطاع العين التأهل للنهائي عن جدارة واستحقاق.

مشيراً إلى أنه لا يعرف الكثير عن فريق العين ولم يشاهد مباراته مع ريفر بليت في الدور نصف النهائي من البطولة ولكن بالتأكيد الفريق سيحلل أداء بطل الإمارات وسيتعامل بجدية مع المباراة من أجل تحقيق هدف ريال مدريد بالفوز بلقب البطولة للعام الثالث على التوالي.

وقال كروس في تصريحاته عقب المباراة: «لكي أكون صادقاً لا أعرف الكثير عن فريق العين ولم أشاهد مباراتهم مع ريف بليت في نصف النهائي، ولكن بالتأكيد سنحلل أداء الفريق المنافس، وسنشاهد مبارياتهم الأخيرة للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة، وبالتأكيد لو ظننا أن الأمور ستكون سهلة أمام العين سنخسر المباراة».

وعن الفوز على كاشيما أنتلرز الياباني في نصف النهائي أضاف: «بدايتنا في المباراة لم تكن جيدة ضد كاشيما وكان يتعين علينا اللعب بضغط هجومي أكبر على المنافس، ولكن الأعداء تحسّن كثيراً في الشوط الثاني وأضفنا هدفين ساعدا الفريق على تأمين الفوز الذي نستحقه بكل تأكيد».

إشادة

وأثنى كروس على أداء زميله في الفريق الويلزي جاريث بيل الذي سجّل ثلاثية قاد بها الفريق للتأهل إلى النهائي الخامس في تاريخه، وقال: «بيل يستحق التألق الذي ظهر عليه في المباراة بعد أن قدم أداءً مميزاً وسجل ثلاثة أهداف، وذلك رغم أنه لم يكن في أفضل مستوى من الجاهزية وبنسبة 100% بعد عودته للتوّ من الإصابة إلا أنه قدم مباراة قوية للغاية بعد أن بذل مجهوداً كبيراً».

وشدد كروس على أن هدف ريال مدريد هو الفوز بالبطولة، وبالتالي سيتعامل بمنتهى الجدية في النهائي لأن الفريق دائماً ما يلعب على الألقاب، وأوضح: «كأس العالم للأندية بطولة كبيرة مثل دوري أبطال أوروبا، ومتحفزون من أجل العودة بالكأس، حيث نريد دائماً الفوز بكأس العالم للأندية.

وللوصول إلى هذه البطولة أمر صعب بكل تأكيد ويحتاج لجهود كبيرة والفوز بدوري الأبطال، وهو أمر ليس بالهين، وبالطبع نسعى لمواصلة صنع التاريخ وتحقيق إنجاز جديد».

قدرة

كما علق كورس على أداء زميله في خط الوسط ماركوس يورينتي الذي أثبت أنه يستحق ارتداء قميص ريال مدريد واللعب للنادي الملكي، وقال: «لقد أثبت قدرته على اللعب لريال مدريد في ظل الجهد الكبير الذي يبذله خلال التدريبات.

وبلا شك حينما تعمل بشكل قوي من المؤكد ستحصل على فرصتك، ويورينتي استحق ذلك ويقدم أداءً مميزاً مع الفريق في الفترة الحالية».

يُذكر أن الألماني توني كروس هو أكثر اللاعبين في العالم تتويجاً ببطولة كأس العالم للأندية بـ4 مرات في تاريخه بالاشتراك مع كريستيانو رونالدو، حيث توج بالبطولة من قبل مع بايرن ميونيخ في عام 2013، قبل أن يحقق اللقب 3 مرات مع ريال مدريد أعوام 2014 و2016 و2017.