كورتوا: الاستهانة بالمنافس مرفوضة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، أن فريقه مطالب بالتركيز من أجل تحقيق الفوز على العين في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية.

مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بالعين الذي نجح في إقصاء ريفربليت الأرجنتيني في نصف النهائي وذلك من أجل تتويج ريال مدريد بلقب البطولة.

موضحاً أن مباراة فريقه أمام العين تتطلب الجدية من أجل الفوز، وقال: «شاهدنا مباراة العين ضد ريفربليت، كانت مواجهة جيدة وقوية، سنلعب ضد العين في نهائي البطولة وهو خصم لا يمكنك أن تثق به، بالتأكيد هدفنا الفوز والعودة باللقب، وأعتقد أن المباراة ستكون معقدة لأن المنافس يلعب بشكل مختلف عن أوروبا».

وأضاف: ظهرنا بشكل جيد في مباراتنا مع كاشيما انتلرز الياباني ولعبنا بنفس سرعة المنافس ونجحنا في التفوق عليهم قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سيطرنا على مجريات الأمور وسجلنا هدفين إضافيين قتلنا بهما المباراة. المدرب سولاري طالب اللاعبين بالضغط الهجومي العالي حتى لا نمنح المنافس فرصة للاستحواذ على الكرة، ورغم البداية المتعثرة إلا أننا استعدنا زمام الأمور في النهاية.