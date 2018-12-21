فاسكيز: تفاجأت بخروج ريفربليت

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شدد لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني على صعوبة المواجهة التي ستجمع فريقه بالعين في نهائي كأس العالم للأندية غداً السبت على أرضية استاد مدينة زايد الرياضية.

مؤكداً أن الفريق يتعامل باحترام مع المنافس بعد أن نجح في إقصاء ريفر بليت الأرجنتيني وهو الذي كان بمثابة المفاجأة بالنسبة له.

وقال عقب الفوز على كاشيما انتلرز:«تفاجأت بهزيمة ريفر بليت الأرجنتيني بطل كأس الليبرتادوريس أمام العين، فقد كنت أتوقع مواجهة بطل أميركا الجنوبية في النهائي، ولكن العين استطاع الفوز، وأعتقد أن سبب خسارة ريفر بليت بسبب عدم منحه الاحترام الكامل للفريق الإماراتي مما أدى إلى خسارته التي كانت بمثابة المفاجأة بالنسبة للجميع».

لقب

وأضاف:«بالتأكيد نحن على يقين بأن العين لن يجعل الأمور سهلة بالنسبة لنا، ولكننا نتعامل مع المباراة بأنها لقب آخر لريال مدريد نسعى للحصول عليه وكل مباراة نخوضها تعد في غاية الأهمية للفريق، وسعداء بالطبع لأننا سنخوض المباراة النهائية للعام الثالث على التوالي خاصة وأننا جئنا إلى أبوظبي من أجل التتويج باللقب وتسطير إنجاز جديد آخر لريال مدريد».

كما أشار فاسكيز إلى أن فريقه استحق الفوز على كاشيما انتلرز رغم صعوبة المباراة في البداية، مشدداً على أن فريقه كان واثقاً من قدرته على تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.