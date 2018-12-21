السناني: أنصح لاعبـــي الزعيم بـ«الطمع»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد خالد السناني حارس مرمى الظفرة، ثقته بفوز العين على ريال مدريد الإسباني في نهائي بطولة كأس العالم للأندية غداً السبت بأبوظبي، وتتويجه باللقب العالمي، ذاكراً أن كل الدلائل تشير أيضاً إلى أن ممثل الكرة العربية سيكون على قدر التحدي الذي ينتظره.

وقدم خالد السناني نصائحه للاعبي العين عبر «البيان الرياضي» من واقع تجربته في النسخة الماضية مع المونديال، عندما شارك بشعار ناديه السابق الجزيرة ضد النادي الملكي في نصف نهائي البطولة، حيث طالبهم بـ«الطمع» في المباراة، معتبراً أن الطموح شرط لتحقيق الإنجاز.

وقال السناني مستعيداً شريط مباراته أمام ريال مدريد: «كانت تجربة في غاية المتعة بالنسبة لي، تمنيت كثيراً أن أشارك ضد ريال مدريد، لأن ذلك حدثاً كبيراً وفرصة لا تتاح لكل لاعب، عندما دخلت أرض الملعب كانت هنالك رهبة، لكنني نجحت في السيطرة على نفسي والثبات في المرمى، وسيطرت على نفسي، لقد استفدت كثيراً من تلك التجربة التاريخية بالنسبة لي ولكل زملائي اللاعبين.

واعتبر خالد السناني أن المباراة تمثل فرصة كبيرة أمام كل لاعبي العين لإظهار الموهبة الكروية، التي يتمتعون بها وقال: المشاركة في كأس العالم للأندية لا تتكرر كثيراً، أما الوصول إلى النهائي فإنه نادر جداً بالنسبة للفرق العربية، لذلك المواجهة تاريخية وعالمية في آن، كل العالم سيتابعها باهتمام وهذه بالتأكيد فرصة لا تعوض أمام كل لاعب يمتلك الطموح في أن يحقق إنجازاً يفتخر به طوال حياته.

ونصح حارس مرمى الظفرة المتألق لاعبي الزعيم برفع سقف الطموح، واللعب بثقة أمام الريال مع الرغبة في تحقيق الفوز وأضاف: على كل لاعب أن يكون طماعاً.

ويجعل اللقب فقط نصب عينيه، الطمع صفة جيدة في كرة القدم، العين لا ينقصه شيء يمنعه أن يطمع في الفوز، وأسال سؤالاً: لماذا لا يفوز العين.. لماذا لا يفعلها؟! من وجهة نظري هو قادر على الفوز والتتويج باللقب وإحساسي يقول: إن العين سينجح في هذه المهمة.

رسالة

وأرسل حارس مرمى الظفرة خالد السناني رسالة إلى زميله خالد عيسى حارس مرمى العين، طالبه خلالها بمواصلة تألقه في البطولة، ذاكراً أن عيسى حارس متميز وصاحب إمكانات عالية، قائلاً: خالد عيسى أخي قبل أن يكون زميلي في الملعب، أنا سعيد جداً لتألقه وحصده للجوائز، وأتمنى أن يدخل اللقاء في كامل تركيزه وحينها سيقدم أفضل مباراة في حياته بإذن الله.

واستطرد السناني قائلاً: العين فريق كبير وشاهدناه في المباريات السابقة يؤدي بمستوى جيد ويلعب بثقة، وأرى أن البطولة نفسها تريد العين قياساً بتفاصيل المباريات السابقة، الفريق تأخر بثلاثة أهداف أمام النيوزيلندي وعدل النتيجة، وحقق الفوز بركلات الترجيح، ونجح في التفوق على الترجي بطل أفريقيا بالأداء والنتيجة، وقهر فريق بحجم ريفر بليت، بركلات الترجيح.

وقبلها أهدر الأرجنتيني ركلة جزاء، وهذا أيضاً مؤشر إلى أن الحظ يقف في صف العين. وأقر حارس مرمى الظفرة بصعوبة اللقاء، والمهمة التي تنتظر بطل الإمارات وقال: بالتأكيد المواجهة مختلفة، وصعبة، عندما تلعب مع الريال تكون مواجهة صعبة، لكن يجب التعامل معها بهدوء وبعيداً عن التوتر مع التركيز فقط على الهدف والثقة بالنفس والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء.