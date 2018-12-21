اليماحي: إنجاز العين يرفع معنويات «الأبيض»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

عبّر ناصر اليماحي، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، عن فرحته الكبيرة بالإنجاز الذي حققه نادي العين، المتأهل لنهائي كأس العالم للأندية ومواجهة ريال مدريد يوم غدٍ السبت بمدينة زايد الرياضية.

وأشار اليماحي إلى أن الزعيم قادر على مواصلة كتابة التاريخ، وأن اللاعبين باتوا على بُعد خطوة وحيدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق على مستوى الأندية الإماراتية بالحصول على لقب كأس العالم للأندية.

وقال اليماحي إن إنجاز العين جاء في وقت مناسب للغاية، وذلك قبيل خوض لاعبي منتخبنا الوطني غمار كأس آسيا الذي ينطلق في الإمارات 4 يناير من العام المقبل، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز سيرفع كثيراً من معنويات لاعبي الأبيض قبيل انطلاقة كأس آسيا. وأشار إلى أن لاعبي العين سيكونون عند حُسن ظن جماهير الإمارات أمام النادي الملكي.

وطالب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة بضرورة الحذر والتركيز والبعد عن الأخطاء حتى يتوج العين بلقب كأس العالم للأندية، وهو الحلم الذي ينتظره كل بيت إماراتي غداً.

وأشاد اليماحي في ختام تصريحه بإدارة نادي العين التي وفرت كل أسباب النجاح للفريق الأول وقامت بتهيئته جيداً لهذه البطولة، وقال: «لا يفوتني أن أهنئ اللجنة المنظمة على إخراج هذه النسخة في أبهى صورة وذلك بشهادة الجميع وأتمنى لهم مزيداً من التفوق».