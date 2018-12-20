صعود بني ياس والوصل إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لحق بني ياس والوصل، بشباب الأهلي والوحدة، إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، عن المجموعة الأولى، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1 اليوم، في الجولة السابعة الأخيرة للدور الأول.

وسجل هدف الوصل علي صالح في الدقيقة 53، وتعادل بني ياس عن طريق بيدرو كوندي في الدقيقة 80.

ورفع بني ياس رصيده إلى 9 نقاط، وأنهى مبارياته محتلاً المركز الثالث، ورفع الوصل رصيده إلى 8 نقاط، وأنهى مبارياته في المجموعة الأولى، محتلاً المركز الرابع.

بينما حافظ شباب الأهلي على وصافته للمجموعة، بوصوله إلى 10 نقاط، بعد التعادل السلبي مع مستضيفه اتحاد كلباء، والذي رفع رصيده إلى نقطتين في المركز والسابع الأخير، وودع البطولة مبكراً، وقبل الجولة الأخيرة.

وودع دبا الفجيرة البطولة أيضاً، بتعادله 1-1 مع عجمان، وسجل هدف عجمان ناشد عبد القادر لاعب دبا الفجيرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62، وتعادل لدبا الفجيرة جمعة شوكا في الدقيقة 81.

وبقي دبا الفجيرة في المركز الخامس برصيد 7 نقاط، وعجمان بالمركز السادس برصيد 5 نقاط.

وسبق أن حجز الوحدة، البطاقة المؤهلة الأولى عن المجموعة الأولى، بعدما أنهى مبارياته في الجولة الماضية، محتلاً المركز الأول برصيد 16 نقطة.

وتختتم الجولة السابعة للدور الأول للبطولة في السابعة والنصف من مساء غد الجمعة، بالمباريات الثلاث الأخيرة ضمن المجموعة الثانية، والتي تقام في توقيت واحد، ويلتقي فيها فريق الإمارات مع الشارقة، والفجيرة مع النصر والظفرة مع الجزيرة.