الصقور يفتقد عمبر وشماريخ أمام الملك

المصدر: دبي-علي شدهان

يفتقد فريق الإمارات الأول لكرة القدم، إلى خدمات لاعبيه وليد عمبر وخالد شماريخ بداعي الإصابة في مباراة الصقور المهمة غدا الجمعة على ملعبه الخضراوي برأس الخيمة امام نظيره الملك الشرقاوي ضمن الجولة السابعة الاخيرة للمجموعة الثانية لدور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي.



ويملك الصقور فرصة اقتناص احدى البطاقات الأربع المؤهلة الى الدور التالي عن مجموعته، شرط الفوز غدا على الشارقة، وعدم تعادل منافسيه الجزيرة والظفرة.



وعلى ذات الصعيد، قدم التونسي جلال القادري مدرب الصقور، تقريرا شاملا مفصلا الى ادارة شركة نادي الامارات لكرة القدم، لخص فيه الاحتياجات التي يتطلبها الصقور خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها مطلع الشهر المقبل.



وبين القادري في تقريره رأيه الصريح بشأن ملف الأجانب، إضافة الى حتمية تدعيم صفوف الصقور بلاعبين اكفاء خصوصا في خط الدفاع.