رسمياً.. النصر يستلم ستاد آل مكتوم من بلدية دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أُقيمت صباح اليوم بنادي النصر الثقافي الرياضي ، مراسم تسليم واستلام "ستاد آل مكتوم" التاريخي عقب اكتمال أعمال التطوير والبناء، بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي و عبدالرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم وعبدالرزاق الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضي وطارق الجناحي نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعادل شاكري، عضو مجلس إدارة شركة الكرة وعبدالباسط علي، عضو مجلس إدارة شركة الألعاب الرياضية.

وقام الهاجري بتسليم نادي النصر شهادة إنجاز أعمال التطوير التي تمت في ستاد آل مكتوم في زمن قياسي بالنسبة لحجم الإنجاز والشكل الرائع الذي ظهر عليه الصرح الرياضي الكبير الذي يُعد إضافة قوية للمنشآت الرياضية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص.

وعقب استلام الاستاد، أعرب عبدالرحمن أبو الشوارب عن فخره واعتزازه بهذه اللحظة التي وصفها بالتاريخية مؤكداً أن ستاد آل مكتوم ليس مجرد ملعب كرة قدم ولكنه جزء لا يتجزأ من تاريخ العميد المجيد.

وأكد أبو الشوارب أن الاستاد تم تشييده وفقاً لأحدث المواصفات العالمية ويضم العديد من المرافق والمميزات التي ستجعل مُشاهدة مباراة كرة القدم في ستاد آل مكتوم تجربة فائقة التميز لكل من سيحظى بها.

كما تقدم أبو الشوارب بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على دعم سموه اللامحدود والذي كان عاملاً رئيسياً في ظهور ستاد آل مكتوم بحلته الجديدة للنور ليصبح حديث الشارع الرياضي ليس في دولتنا فحسب ولكن في العالم بأسره.