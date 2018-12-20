«الزعيم».. اسم يشغل العالم بسؤال «غوغل» عن قاهر الأبطال

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

«الزعيم» فريق عالمي بحق يعشق البطولات ويحقق المفاجآت، وإنجازاته باتت تشغل العالم، خصوصاً بعد الإنجاز الكبير الذي حققه الليلة قبل الماضية بتأهله إلى نهائي مونديال الأندية.

وأظهر محرك البحث الشهير «غوغل» الاهتمام الكبير الذي حظي به نادي العين خلال الـ24 ساعة الماضية، لمعرفة أدق التفاصيل عن الفريق الذي فاز على ريفربليت الأرجنتيني في نصف نهائي مونديال الأندية أول من أمس، إذ قُدّر عدد الباحثين عن اسم النادي بـ561 ألفاً في العالم، منهم ما يقارب 100 ألف شخص بحثوا عن اسم «الزعيم» باللغة العربية.

وكشف مؤشر «غوغل» أن أميركا الجنوبية كانت أكثر القارات اهتماماً بالنادي الإماراتي، وتصدّرت الأرجنتين عملية البحث بنسبة 100%، تلتها باراغواي بنسبة 29%، وثالثاً أوروغواي 25%، ورابعاً بوليفيا 24%، وخامساً الإمارات بنسبة بلغت 23%، مما يؤكد الأعداد الكبيرة التي تابعت إنجاز العين في المونديال خلال الأيام الماضية، وحرصت أمس على التعرف إلى قاهر ريفربليت.

ورفع الانتصار قيمة العين التسويقية، ليكون ذلك من ضمن المكاسب العديدة التي خرج بها من البطولة حتى الآن، إلى جانب مكاسبه الفنية والأدبية. وسلطت الصحافة العالمية الأضواء على الانتصار التاريخي للعين على ريفربليت بطل كأس ليبراتادوريس، وأفردت كبريات المواقع العالمية والصحف الأوروبية والأرجنتينية المساحات الواسعة للحديث عن البطل العيناوي.

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