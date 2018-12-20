بن غليطة: دعم القيادة الرشيدة وراء كل الإنجازات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ثمن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الإنجاز التاريخي، الذي حققه فريق نادي العين الإماراتي بفوزه على فريق ريفر بليت الأرجنتيني وتأهله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للأندية الإمارات 2018، مبيناً أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الرياضة الإماراتية على مستوى العالم، ويشير إلى التطور الكبير الذي تحققه كرة القدم الإماراتية.

وأكد بن غليطة، أن الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بصورة عامة ولكرة القدم على وجه الخصوص يقف وراء الإنجازات الرياضية، مؤكداً أن تفاعل قيادتنا الحكيمة مع تأهل العين إلى النهائي الحلم بمونديال الأندية، يشير بوضوح إلى تشجيع القيادة لأصحاب الإنجازات وتوفير كل أشكال الدعم لهم لإكمال مهماتهم على أكمل وجه.

تهنئة

وقدم رئيس الاتحاد التهنئة للأسرة الرياضية بصورة عامة وأسرة نادي العين على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن منظومة العمل المتكاملة في نادي العين قادت الفريق إلى نهائي البطولة العالمية للأندية، مشيداً بإدارة النادي التي حرصت على توفير كل أسباب النجاح.

كما أشاد بدور الجهاز الفني بقيادة المدرب زوران وحسن إدارته للمباريات، وأثنى على أداء اللاعبين الذي تميز بالجماعية وبالروح البطولية، والتزام كل لاعب بمهامه بصورة مثالية، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه جمهور ممثل الكرة الإماراتية في التشجيع ومؤازرة اللاعبين.

تفوق

وأضاف بن غليطة: ما حققه العين من تفوق على أرض الملعب بوصوله للمباراة النهائية، جاء متسقاً مع النجاح الكبير للدولة في الجانب التنظيمي.

حيث خرجت النسخة الحالية من مونديال الأندية في أبهى صورة ووفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، ونأمل أن يكون ما قدمه العين في مونديال الأندية حافزاً لمنتخبنا الوطني الأول ولاعبيه ليصنعوا تاريخاً جديداً لكرة القدم الإماراتية في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.