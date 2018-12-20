فهد علي: الزعيم قدّم ملحمة كروية

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

قال فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وقائد العين السابق، إن الزعيم ليس مطالباً بتتويج بكأس المونديال على الرغم من ارتفاع سقف طموحات الجماهير الإماراتية والمجتمع عامة بالمطالبة بالتتويج بالكأس.

والمطلوب من لاعبي العين التحرر واللعب من أجل الاستمتاع، حتى لا يقعون تحت ضغط نهائي المونديال.

وأضاف: «الزعيم قدّم ملحمة كروية من الدرجة الأولى، وخاض 3 مواجهات في وقت قصير بداية من ويلينتغون النيوزيلاندي، ومروراً بمواجهة الترجي التونسي والفوز الكبير 3/‏‏0، ومن ثم أهّله هذا الفوز العريض ليقدم ملحمة أخرى أمام بطل أميركا الجنوبية ريفر بليت، وأعتقد أن اللاعبين قد تخطوا حاجز الإرهاق البدني، وأصبحوا يفكرون بإنهاء المشهد بصورة أكثر بريقاً».