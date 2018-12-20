البدواوي: بصمة في صفحات التاريخ

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، عن سعادته بإنجاز العين ممثل الوطن في مونديال العالم للأندية عبر تأهله إلى نهائي البطولة.

وقال البــدواوي: إن الزعيــم قادر علــى مواصلة كتابة التاريــخ، وإحراز اللقب بعد إطاحــته بأبطــال القارات الثلاث، وهم ويلنغــتون النيوزيلندي والترجي التونسي وأخيراً ريفير بليــت الأرجنتيني، مشــيراً إلى أن تحقيق الحلم ليس مستحيلاً، بل يحتاج إلى المحافظة على التركيز وعدم الاندفــاع في المرحلة المقبلة.

وأضاف البدواوي، إن العين ترك بصمة في صفحات التاريخ بعد بلوغه نهائي البطولة، ويعتبر تألقه في المحافل والاستحقاقات الدولية ليس بغريب، مؤكداً أن الزعيم في أفضل حالاته حالياً، لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به ممثل الوطن سواء من القيادة الرشيدة أو الجماهير وغيرهم.

ثقة

وأشــــار رئيــس مجلس إدارة حتا، إلى أن العين استعاد شخصيته الحقيقية في الشــوط الثاني من مباراة الافتتاح أمام الفريــق النيوزيلندي، وأثبــت أنه بطل عــن جــدارة بعــد العودة القويــة إلى المبــاراة رغــم تأخــره، متمنياً استمرار تألق ممثــل الوطن في نهائي المونديال بعــد غــد، وتحقيــق النهاية السعيدة التي يتطلــع إليها جميــع الجماهيــر وأبناء الإمــارات.