عنتر مرزوق: العين قدم أقوى المستويات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بارك عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمـــية نادي شباب الأهلي، إلى نادي العين رئيساً ولاعبيـــن وجمهوراً ومنتســـبين، الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى نهائي كـــأس العالم للأنديـــة لكرة القدم.

وقال: أبــارك أيضاً، للجماهير الإماراتية بمختلف انتماءاتها، المســـتوى والإنجاز الذي قدمـــه أحد فـــرق الإمارات، ليؤكـــد العيـــن من خلالـــه قـــدرة فرق الإمارات على تقديـــم مســـتويات عاليـــة.

وأضاف: كما أن إنجاز العين جاء في الوقت المناسب بالنسبة للاعبين المواطنين، ليكون دافعاً قوياً لهم قبل خوض غمار نهائيات كأس آسيا مطلع 2019، وخاصة أن هناك مجموعة كبيرة من لاعبي العين، ضمن العناصر الأساسية لمنتخبنا الوطني.

ووجه عنتر مرزوق، نصيحة للاعبي العين قبل المباراة النهائية المقررة بعد غد السبت، بقوله: على لاعبي العين النظر لتقديم مباراة قوية في النهائي، دون النظر إلى الفوز باللقب، ولا بد أن يستفيدوا من تلك المبــاراة، لإظهار قدراتهم أمام العالم.

وتابع: صبر العين كثيراً قبل المشاركة في مونديال الأندية، وعندما جاءته الفرصة، كان الكل متخوفاً مما سيقدمه في البطولة، ولكنه قدم المستوى الأفضل وغير المتوقع في تاريخ الأندية العربية في تلك البطولة، واللاعبون يشكرون على المستوى، خاصة في مباراتهم مع الترجي التونسي بطل أفريقيا، والتي أعتبرها من وجهة نظري، محور التغيير والتفوق الإماراتي في البطولة.