الجرمن: فخر الإمارات والعرب وآسيا

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

عبر خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن فرحته الكبيرة بما حققه العين من إنجاز عالمي غير مسبوق للقارة الآسيوية كلها، بوصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، ورفع الجرمن أحر التهاني للقيادة الرشيدة في الدولة ولشعب الإمارات بهذا الإنجاز الأغلى في تاريخ كرة القدم الآسيوية.

وقال في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إن وصول العين لنهائي «المونديال» فخر للإمارات وللوطن العربي أجمع والقارة الآسيوية، مؤكداً أن ما تحقق يستحق الفرحة الكبرى التي عمت كل أرجاء الدولة.

لأن الوصول للنهائي لم يكن بالشيء السهل، لا سيما والعين واجه أقوى فريق في العالم حاليا وهو ريفر بلايت الأرجنتيني الذي وصل للمونديال بعد ملحمة كروية غير مسبوقة جرت في إسبانيا قبل 10 أيام أمام غريمه بوكا جونيورز، ولكنه اصطدم في المونديال بإصرار وعزيمة أبطال العين الذين قدموا مستوى مبهراً للعالم أجمع، ليس فقط في مباراة نصف النهائي.

بل ابتداء من انطلاقة مشوارهم عندما عادوا من بعيد وتعادلوا مع ولينجتون النيوزيلندي 3-3 وفازوا عليه بكل براعة بركلات الترجيح ثم حققوا فوزاً أغلى على بطل افريقيا الترجي بثلاثية أكدوا بها جدارة العين بالتواجد مع كبار العالم في المربع الذهبي الذي أذهلوا فيه كل محبي كرة القدم في العالم بأداء بطولي تقدموا فيه بالنتيجة ثم عادوا أكثر إصراراً بعد التأخر ونجحوا في التعديل وكانوا الأقرب للفوز.

وأوضح الجرمن، أن غلاوة فوز العين تكمن في خوضه الثلاث مباريات خلال أسبوع واحد فقط ومنها مباراتان امتدتا لوقت إضافي، وبرغم ذلك استطاع العين تحقيق التأهل والوصول للنهائي عن جدارة واستحقاق.