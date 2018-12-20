مؤتمر دبي الدولي يجمع ثنائي «السامبا» رونالدو ورونالدينيو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي مشاركة النجم البرازيلي رونالدينيو في فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية».

حيث سيشكل ثنائياً مع مواطنه رونالدو في جلسة واحدة ضمن المؤتمر الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ويقام يومي 2 و3 يناير المقبل في منتجع مدينة جميرا تحت شعار «الاقتصاد وكرة القدم».

اللاعب القدوة

وسيتواجد الثنائي البرازيلي الأسطوري، اللذان قادا منتخب «السامبا» للتتويج بلقب كأس العالم عام 2002، في جلسة النجوم ضمن المؤتمر للحديث عن مشوارهما كلاعبين كبيرين، كما سيتواجدان في حفل جوائز «جلوب سوكر»، الذي يقام للعام العاشر على هامش المؤتمر، ويتم فيه تكريم أفضل اللاعبين والمدربين والأندية والشخصيات الرياضية.

وسيتنافس رونالدو ورونالدينيو للفوز بجائزة «اللاعب القدوة» المقدمة من موقع «كووورة»، ويتنافسان فيها مع الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح، لتكون هذه قائمة «المرشحون الخمسة» لهذه الفئة من الجائزة التي يتم إطلاقها للمرة الأولى.

وتعد هذه الجائزة واحدة من فئتي جوائز سيتم تحديد هوية الفائز فيها من خلال تصويت الجماهير، مع تحديد 1 يناير كموعد نهائي لإغلاق باب التصويت واحتساب الفائزين، وبحسب الإحصاءات الحالية فإن ميسي لاعب برشلونة الإسباني يتصدر الترتيب بفارق بسيط عن البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

جائزة الأفضل

وستكون الجائزة الثانية التي يحددها الجمهور هي جائزة أفضل لاعب في العام - الجماهير 433، التي يتم التقييم فيها بناءً على أكثر 433 منشوراً نال إعجاباً عبر «إنستجرام»، وتضم قائمة «المرشحون الخمسة» كلاً من: الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول الإنجليزي.

والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والإنجليزي واين روني لاعب دي سي يونايتد الأميركي، والأسطورة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش لاعب غالاكسي الأميركي، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

مشاركة تيباس

وأعلن مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للحديث في المؤتمر، بعد أن شارك أيضاً في النسخة الماضية عام 2017.

وتحدث عن رابطة الدوري الإسباني وجهودها لتطوير كرة القدم الإسبانية في الجوانب التي تتعلق بشعار المؤتمر ومحور جلساته، والذي سيكون في هذا العام «كرة القدم والاقتصاد»، حيث تنظم رابطة الدوري الإسباني أحد أكبر المسابقات الكروية في العالم، والتي تضم أندية عملاقة وموارد مالية ضخمة.