سيف راشد: تألّق الزعيم فأل خير لـ«الأبيض»

المصدر: دبي-العوضي النمر

حينما ظهر للمرة الأولى مع الأبيض في ودية بوليفيا، قدم سيف راشد لاعب وسط منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي الشارقة، أوراق اعتماده كلاعب موهوب متميز.

وصاحب انطلاقات تمنح الضوء الأخضر للهجوم بالتسجيل في مرمى المنافسين، ويعتبر من العناصر الشابة التي سيقدمها المدرب الإيطالي زاكيروني، لجماهير الكرة مع انطلاقة منافسات كأس آسيا، التي تستضيفها الدولة مطلع يناير المقبل.

وعنها يقول سيف راشد إن الأبيض يدخلها بهدف المنافسة على اللقب، بعد أن منحنا تألق الزعيم في بطولة العالم للأندية المقامة حالياً في مدينة العين، وتأهله التاريخي إلى نهائي ذلك الحدث الكبير، جرعة معنوية عالية، وأصبح فأل خير للأبيض خلال البطولة القارية المرتقبة.

أجواء إيجابية

ويضيف سيف راشد قائلاً: على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها المنتخب، من تعدد الإصابات في صفوفه، إلا أن الأجواء إيجابية، والتدريبات والاستعدادات التي تتم حالياً، من خلال آخر معسكر للفريق، تتم بصورة مميزة، وجميع لاعبي المنتخب متحفزون لتقديم أداء قوي، خلال منافسات البطولة الآسيوية.

وبعد أن أثبت العين أنه لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم، طالما هناك إرادة قوية، ورغبة كبيرة في تحقيق الفوز وتشريف الوطن.

قوة المنتخبات

وحذّر راشد من قوة المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا المقبلة، وقال: لا يوجد منتخب ضعيف، فكل المنتخبات أحسنت الاستعداد للبطولة، من خلال معسكرات تدريبية ومباريات ودية، وهناك منتخبات شاركت في مونديال روسيا، واكتسبت احتكاكاً قوياً، ومنتخبات أخرى ستكون ولادتها خلال نهائيات آسيا، خاصة بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 24 فريقاً.

لذلك أتوقع أن تكون النسخة الجديدة للبطولة قوية بكل المقاييس.

مسؤولية كبيرة

وتمنى سيف راشد، أن يكون لاعبو الأبيض المختارون للمشاركة في منافسات كأس آسيا عند الموعد، خصوصاً أن البطولة على أرضنا وبين جمهورنا، وهذه مسؤولية كبيرة، وعلينا أن نكون على قدر تلك المسؤولية، وأن يكون كل لاعب بالفريق، في أوج عطائه للذهاب بعيداً في البطولة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود.

وأضاف: من يتابع تدريبات المنتخب الحالية، سيشهد مدى حرص اللاعبين على تقديم أقصى جهد لديهم، والانصات بقوة لتعليمات الجهاز الفني وتنفيذها، لأن الكل يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

الشق الهجومي

وعن الشق الهجومي للمنتخب، طمأن سيف راشد، الجماهير، بأن لاعبي الهجوم في حالة فنية عالية الآن، والكل متحفز لتقديم مستوى طيب من أجل تشريف الوطن، ورفع علمه عالياً خفاقاً، خلال هذا المحفل الآسيوي المهم.

وقال سيف راشد: أطمئن الجمهور بأن الجهاز الفني يسعى بكل قوة لتحسين أداء المنتخب، وتحفيز اللاعبين لتقديم أقصى عطاء وجهد لهم خلال منافسات البطولة، بداية من لقاء البحرين في انطلاقة منافسات البطولة.

دعم الجمهور

وأكد لاعب الشارقة، أن دعم الجمهور مهم للغاية، وأنه لا بد من التفاف الجميع خلف الأبيض، بالحضور والمساندة والمؤازرة في المدرجات، وأنه على ثقة كاملة بأن الجماهير لن تتوانى عن تشجيع وتحفيز اللاعبين خلال البطولة القارية، مؤكداً أن دور الجماهير لا يقل أهمية عن باقي منظومة العمل مع المنتخب الوطني، وأن وجودهم بالقرب من اللاعبين، سيحفزهم لمزيد من العطاء في الملعب.

وشدد على أن جمهور الإمارات سيكون الرقم واحد في البطولة، واللاعبون في حاجة ماسة لدعمهم الكامل، خاصة أن المنتخب يضم الآن عدداً من الوجوه الشابة التي تحتاج إلى دعم وتشجيع.

بروفايل

الاسم: سيف راشد

النادي: الشارقة

المركز: جناح أيمن

الرقم: 24

الوزن: 68 كغم

الطول: 169 سم

المركز: هجوم

العمر: 24 سنة

تاريخ الميلاد: 1994/1/25

ودية مغلقة

علم «البيان الرياضي»، أن مباراة الأبيض المقبلة أمام شقيقه الكويت، والمقرر إقامتها 28 الجاري، ستكون مغلقة، حرصاً من الجهاز الفني على توفير مزيد من التركيز أمام اللاعبين، وخاصة أنها المباراة الأخيرة قبل انطلاقة نهائيات آسيا، ولقاء منتخب البحرين في مباراة الافتتاح.