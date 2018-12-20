خميس إسماعيل: ثقتنا كبيرة في التفاف الجماهير حول المنتخب

أعرب خميس إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم ونادي شباب الأهلي، عن ارتياحه للأجواء في تجمع الأبيض الذي يستمر حتى موعد انطلاقة بطولة كأس آسيا 2019.

مؤكداً أن روح الفريق الواحد تسود المعسكر في الوقت الحالي، وأن الجميع يعملون بجد واجتهاد لضمان ظهور مشرف لمنتخبنا، خاصة أن البطولة تقام على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأثنى خميس على جهود الجهازين الإداري والفني، وحرصهما على توفير كل أسباب النجاح للمعسكر، مشيراً إلى أن التدريبات تتواصل بصورة يومية، وبحماس منقطع النظير من كل اللاعبين، مبيناً أن الجميع يسعى لنيل شرف تمثيل الوطن، وارتداء شعار المنتخب في النهائيات.

وأكد خميس إسماعيل، ثقته في التفاف الجماهير حول المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن أبناء الإمارات لا يحتاجون إلى دعوة من أحد لمساندة منتخب بلادهم، وأنهم سيبادرون بالوقوف خلف الأبيض وسيتسابقون لحضور المباريات من داخل الاستاد دعماً وتشجيعاً للاعبين، متمنياً أن يوفقوا في تحقيق التطلعات وتحقيق أحلام عشاق كرة القدم الإماراتية.

وقال: الأجواء داخل المعسكر مشجّعة للغاية، والروح المعنوية عالية في أوساط اللاعبين، والتفاؤل يغمر الجميع بإمكانية تحقيق نتائج جيدة في هذه المشاركة القارية المهمة، من جانبنا تعاهدنا على التضحية من أجل تمثيل الكرة الإماراتية بأحسن صورة، ولن ندخر أي جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف، كما سنكون حريصين على تقديم أقصى ما نملك من أجل إسعاد جماهيرنا.دبي - البيان الرياضي