«الملكي» يهزم كاشيما ويقابل «الزعيم» في النهائي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تأهل ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب إلى نهائي مسابقة كأس العالم للأندية، بعد فوزه 3-1 على منافسه كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا، مساء أمس على ملعب مدينة زايد الرياضية في نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعداً لمقابلة العين ممثل الإمارات السبت المقبل على لقب البطولة.

في حين سيلاقي الفريق الياباني فريق ريفر بليت على المركزين الثالث والرابع.ويدين ريال مدريد في فوزه للمهاجم الويلزي غاريث بيل، الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) (ق 44، 53، 55)، ليصبح ثالث لاعب يحرز الهاتريك في مونديال الأندية، بعد رونالدو وسواريز، في حين سجل هدف فريق كاشيما الياباني، شوما دوي (ق 78). وأصبح الويلزي جاريث بيل .

والذي نال لقب أفضل لاعب في مباراة الأمس، ثالث لاعب يسجل في ثلاث نسخ مختلفة لمونديال الأندية بعد ميسي وكرستيانو رونالدو، كما رفع بيل رصيده إلى 6 أهداف في تاريخ مونديال الأندية، وأصبح على مرمى هدف من معادلة الهداف التاريخي لكأس العالم للأندية رونالدو 7 أهداف، في تاريخ مشاركات كأس العالم للأندية.

تصدر غاريث بيل قائمة هدافي البطولة، بعدما سجل هاتريك الأمس، ويلي بيل في ترتيب الهدافين حتى الدور قبل النهائي، على التوالي ماركوس بيرج مهاجم العين «هدفين» رفائيل سانتوس «هدفين».

بدا كاشيما الياباني عازماً على زيارة شباك منافسه ريال مدريد منذ الوهلة الأولى للمباراة عندما سدد سيرجينو سولير كرة زاحفة حولها الحارس إلى ركلة ركنية، بعدها سدد كريم بنزيما كرة خطيرة في اتجاه المرمى لكن الحارس كوون سون تاي، تصدى لها ببساطة بعد مرور 12 دقيقة. في الدقيقة (44) أثمرت جهود الويلزي غاريث بيل على الجهة اليسرى بتسجيل الهدف الأول لفريق ريال مدريد.

مستفيداً من تمريرة رائعة لمارسيلو دا سيلفا وسط غفلة من الدفاع الياباني، ولم يسعف الوقت المتبقي كاشيما الياباني، للعودة للمباراة بالتعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم حامل اللقب بهدف دون رد.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني في الدقيقة 53 نجح غاريث بيل، في إضافة الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه مستفيداً من خطأ كارثي للدفاع الياباني، (52)، وعاد المهاجم الويلزي الخطير ليكمل الهاتريك بتسجيله الهدف الثالث للفريق الملكي (ق 55).

وبذلك أصبح غاريث بيل ثالث لاعب يسجل الهاتريك في المونديال بعد رونالدو وسواريز، والرابع في كل المسابقات التي خاضها. مع مرور الوقت أصبح ريال مدريد يتناقل الكرة كيفما شاء له بوسط الملعب بعد أن ضمن نتيجة المباراة، في حين بدا كاشيما الياباني أكثر جرأة في محاولاته الهجومية، قبل أن يسجل شوما دوي هدفاً للفريق الياباني في الدقيقة (78)، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.