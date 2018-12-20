بنزيما يحتفل بعيد ميلاده الـ 31

احتفل الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، بعيد ميلاده الحادي والثلاثين، أمس، خلال وجوده في العاصمة أبوظبي مع «الملكي» في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلى الرغم من أن المهاجم الفرنسي لم يسجل في مباراة الريال وكاشيما إنتلرز ليضيف رونقاً خاصاً ليوم ميلاده الذي صادف يوم المباراة، فإنه أصبح جزءاً من أسطورة ريال مدريد، إذ يحتل بفضل أهدافه الـ203 المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ النادي الإسباني، وأصبح منذ فترة وجيزة ثالث لاعب أجنبي بأكبر عدد من الانتصارات في ريال مدريد.

ويملك كريم بنزيما ثلاثة أهداف مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية، إذ سجل هدفاً في كل نسخة من الثلاث الأخيرة، عندما أحرز أول أهدافه في البطولة عام 2014، وهدفين في نسخة 2016.

الموسم الحالي هو العاشر لكريم بنزيما مع ريال مدريد، ولا يتقدمه سوى راموس ومارسيلو في عدد السنوات مع الفريق الأول، ويقدم موسماً جيداً مع الريال حتى الآن، وسجل فيه 11 هدفاً، وقدم أربع تمريرات حاسمة.

وُلد بنزيما في 19 ديسمبر 1987 في ليون، وخاض مباراته الرسمية الأولى في دوري الأضواء مع أولمبيك ليون. وانضم إلى ريال مدريد في صيف 2009، وتوّج بـ16 لقباً معه: دوري أبطال أوروبا (4)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الليغا (2)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (2).