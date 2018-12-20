ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر النهائي الحلم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شهدت الساعات الأخيرة، ارتفاعاً جنونياً في الطلب على تذاكر اليوم الختامي لكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد تأهل العين إلى المباراة النهائية أول من أمس، بعد الفوز بركلات الترجيح من نقطة الجزاء على ريفر بليت الأرجنتيني بطل أميركا الجنوبية، ليلاقي فريق ريال مدريد الأسباني الذي تغلب بدوره على كاشيما الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وحتى كتابة تلك السطور، كان المتبقي 5% فقط من التذاكر المتاحة لحضور اليوم الختامي على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، والذي يشهد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبعدها المباراة النهائية، والتي سيكون العين طرفاً فيها، ويتم البيع من خلال مواقع سمسرة خاصة بالتذاكر. كما شهدت التذاكر ارتفاعاً كبيراً في قيمتها السوقية، وتراوحت أسعار التذاكر المتبقية التي يتم عرضها عبر أشخاص، ومن خلال مواقع وسيطة ما بين 2000 إلى 300 درهم للتذكرة الواحدة،

كما نشطت سوق بيع موازية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتراوحت أسعار تلك التذاكر ما بين 800 إلى 600 درهم.