الرميثي يستقبل رئيس «فيفا»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استقبل معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018»، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لدى وصوله مساء أمس عبر مطار أبوظبي الدولي، لحضور نصف نهائي وختام البطولة التي تحتضنها الدولة للمرة الرابعة.

حضر الاستقبال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة، والعميد خليفة بطي الشامسي، رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري، مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، وعمران الجسمي، مدير الاتصال والعلاقات العامة، وعادل اليعقوبي، رئيس قسم العلاقات العامة، وعبد الرحيم الزرعوني، من قسم العلاقات بالمجلس.