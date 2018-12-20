المعالم السياحية في أبوظبي تستقطب زوجات لاعبي الملكي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

رغم أن ريال مدريد الإسباني يخوض بطولة رسمية مهمة خلال مشاركته في كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» إلا أن النادي اعتاد اصطحاب عائلات اللاعبين مع الفريق خلال وجوده في أبوظبي للعام الثاني على التوالي. وحرصت زوجات لاعبي ريال مدريد الموجودات مع «الملكي» في البطولة على الاستمتاع بأجواء العاصمة أبوظبي والمعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ قمن بزيارة العديد من الأماكن السياحية في أبوظبي أبرزها مسجد الشيخ زايد والقيام برحلات السفاري في البر.

زيارة

كما حرصت مجموعة من زوجات لاعبي أبطال أوروبا على نشر صورهن خلال زيارتهن للأماكن السياحية المختلفة في أبوظبي، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص «انستغرام».

وركزت كذلك وسائل الإعلام الإسبانية على جولات زوجات اللاعبين في العاصمة أبوظبي، إذ أبرزت صحيفة الماركا المدريدية صور زوجات اللاعبين في العاصمة الإماراتية، كما أفردت صحيفة «آس» الإسبانية تقريراً عن المعالم السياحية لأبوظبي خلال زياراتهن.

ونشرت يايزا مورينو وباتريشيا زوجتي اللاعبين ماريانو دياز ويورينتي صوره لهن في مسجد الشيخ زايد الكبير بالعاصمة أبوظبي، كما نشرت آنا ماريا زوجة اللاعب البرازيلي كاسيميرو أكثر من صورة لها في مسجد الشيخ زايد الكبير، بالإضافة إلى الممثلة كلاريس ألقيس زوجة مارسيلو برفقة أطفالها.