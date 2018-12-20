3 مواجهات في كأس الخليج العربي اليوم

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقام مساء اليوم ثلاث مواجهات، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في ختام دور المجموعات لمسابقة كأس الخليج العربي، حيث يحل شباب الأهلي ضيفاً على اتحاد كلباء في السابعة إلا ربع مساء، بينما يستضيف بني ياس نظيره الوصل، ويواجه دبا منافسه عجمان على ملعب «النواخذة»، وتقام المباراتان في تمام السابعة النصف.

وتتصارع أندية بني ياس والوصل ودبا وعجمان، على خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية، بعد أن ضمن شباب الأهلي وصيف المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط التأهل، إلى جانب الوحدة، الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد «16» نقطة، وتعد المباراة الأولى، التي تجمع اتحاد كلباء بشباب الأهلي، تحصيل حاصل، حيث يقبع كلباء في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بينما ضمن شباب الأهلي التأهل.

وتحمل مواجهة بني ياس والوصل، شعار «الحظ الأوفر» للتأهل، كون الفائز سيتأهل مباشرة، بينما ينتظر الخاسر نتيجة لقاء دبا وعجمان.